INE: no podrán falsificar boletas. Institutos internacionales las avalan

Las boletas, crayones y líquido indeleble que serán utilizados en las próximas elecciones, cuentan con códigos de seguridad por lo que sería imposible, que pudieran falsificarse.

Federico Ochoa Cepeda, vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Reynosa, destacó que todos los materiales que se mandan a las casillas están probados por diferentes instituciones internacionales.

"Todo lo que se utiliza es material especial para dar certeza dentro del proceso. El papel con el que están elaboradas las boletas es especial, que tiene características diferentes, elementos de seguridad que ni siquiera el papel moneda tiene".

Explicó que el líquido indeleble es especial. "Aunque muchos le llaman tinta, pero no lo es. Es un líquido indeleble, que al contacto con la piel ofrece una reacción que provoca un cambio de coloración, mucha gente ha buscado de que manera se despinta, pero no se puede porque no es pintura".

Se le cuestionó sobre algunos videos que circulan en redes sociales de internet y que aseguran, que el crayón que será utilizado en las votaciones, puede borrarse.

"También está en redes un video del Presidente del Consejo General donde demuestra ante medios de comunicación el ejercicio donde marca con estos crayones y algunos intentan borrarlo, no lo consiguen y hasta hasta rompen el papel".

Comentó que aunque habrá quienes busquen hacer un intento por igualar estos materiales, simplemente no podrán hacerlo.

"Puede ser algo parecido, pero nunca igual. Primero, las instituciones responsables de la producción de esos materiales saben de la responsabilidad y firman un documento jurídico por medio del cual se comprometen a elaborarlos exclusivamente para el instituto y atender las jornadas electorales".

Indicó que aunque ya se cuentan con medios tecnológicos avanzados para poder falsificarlos, tienen códigos y materiales que no podrán igualar.

"Podrán hacer una boleta muy parecida, pero si la ves y la comparas con la boleta que vamos a utilizar, nunca van a encontrar los elementos de seguridad con los que se elaboran".

-¿Los representantes de casillas están capacitados para detectar alguna falsificación?-

-Están preparados, tan es así, que los integrares del Consejo hacemos una sesión extraordinaria a través de la cual, de manera aleatoria se seleccionan paquetes electorales que van a ir a algunas casillas y se verifican las boletas y las actas para corroborar que los documentos que van dentro del paquete son materiales que están producidos con los materiales que se contrataron para ello, verificando que tengan los códigos y elementos de seguridad.

Dijo que el día de la jornada se hace una visita a algunas casillas que son seleccionadas de manera aleatoria, se nombra una comisión que va en representación del Consejo y va a verificar las boletas que se están utilizando y las actas precisamente para dar certeza a los representantes de los partidos políticos y ciudadana que las boletas son las mismas que salieron de la bodega y que se elaboraron con los materiales de seguridad que fueron diseñados".

Todo este material debe ser entregado el 29 de junio y serán recibidos por los presidentes de casilla.





Diez días para razonar el voto

Por Nubia Rivera Juárez

El ciudadano es el que mejor califica porque es el mejor beneficiario del uso de los recursos públicos . Sandra Guardiola Sáenz, presidente de la COPARMEX

Tras los dos debates que se han realizado en Reynosa en esta campaña electoral, ahora los empresarios piden a los ciudadanos analizar su voto y sobre todo invitar a los jóvenes que acudan a las urnas el próximo domingo 1 de julio.

Sandra Guardiola Sáenz, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Reynosa, comentó que como sociedad es necesario estar al tanto de la vigilancia de la transparencia de los gobiernos.

"Ahora los ciudadanos pueden analizar, repensar, escuchar las respuesta que se dio a la ciudadanía, sobre todo los jóvenes, hay mucho joven que va a votar por primera vez y tiene la oportunidad importante", expresó.

Como ciudadanos se tiene la obligación de estar al tanto de lo que hacen los gobiernos, los proyectos y el recurso que se aplica, así como validar o dar a conocer su inconformidad de lo que está pasando.

"Estoy segura que avanzamos en consolidarnos como sociedad", dijo.