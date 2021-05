INE debe morir, Ricardo Salinas

"¡Qué bonito discurso democrático! Pedir que una institución muera!", exclamó el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, en referencia a esos dichos y como parte de una serie de observaciones al lenguaje político.

Fue el 15 de abril, en los días que siguieron al plantón de seguidores de Félix Salgado Macedonio frente a la sede del INE –donde inclusive exhibieron un féretro y el fallido aspirante de Morena al gobierno de Guerrero azuzó con buscar el domicilio de Córdova–, cuando el consejero electoral abordó, en entrevista con Proceso, la estridencia de las descalificaciones al árbitro electoral.

Dijo: "Otra discusión es si el INE debería estar fiscalizando a los medios de comunicación. Lo que tal vez debería hacer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero lo que sé es que no quiere hacerlo... Confrontarse con los medios muchas veces tiene un costo que no todos quieren pagar.

"Dicho eso: no me parece casualidad que uno de los sujetos regulados, al que se ha multado de manera muy consistente a lo largo del tiempo, que desde el minuto uno ha venido criticando este modelo de comunicación –que es el que opera en Europa–, que ha sido un detractor del modelo, ahora ande pidiendo la muerte del INE. Entonces... las cosas como son."

"–En particular, ¿cuáles son las decisiones que han perjudicado a Salinas Pliego?

"–Bueno, multas por no cumplir con los tiempos... son añejas, eso parte del origen del modelo de comunicación política que comenzó a instrumentarse desde 2008, y sobre todo de cara a las elecciones de 2009. Hubo muchísimas sanciones".

RECUERDA LA INCONFORMIDAD

El entrevistado continuó recordando la inconformidad de varios concesionarios por la pauta de spots que en la elección de 2009, al interrumpirse la programación, especialmente en horarios estelares, registró la colocación de una cortinilla en la que, palabras más o menos, se pedían disculpas a la audiencia, acusando al INE (entonces IFE) de ordenar la transmisión.

También remite al uso de revistas cuyas portadas servían para la publicidad encubierta, es decir, la propaganda electoral que violaba reglas de promoción personalizada.

"En fin. Hay muchos casos que implicaron violaciones, con sanciones millonarias, y evidentemente a nadie le gusta que lo sancionen y lo multen", dijo.

Con lo anterior y las consideraciones de Lorenzo Córdova, Proceso realizó una búsqueda en el Repositorio Documental del INE para identificar cuántas multas y qué habían representado para TV Azteca, la segunda televisora más grande del país, propiedad del tercer hombre más rico de México que en el último año ha protagonizado polémicas en una suerte de promoción personal, señaladamente en redes sociales.

Disiente Responde Córdoba

"Supongo que hay quien no ha digerido todavía esas sanciones y, bueno... en una democracia se vale criticar las normas, se vale plantear que las reglas cambien. Lo que no sé si sea democrático es que para defender los propios intereses –legítimos, que nadie dice que no lo sean– se diga que algo o alguien debe morir.

"Porque eso linda con discursos que yo no sé si sean de dudosa legalidad, y que evocan a la memoria algunas de las peores expresiones antidemocráticas de la historia. ¿Ahora son esas la razones? No lo sé. Hay que preguntarle al señor titular de esa concesión cuáles son las razones. Yo me imagino que es eso".