INE atiende guerra de quejas contra spots; exige a partidos no incurrir en desacato

CIUDAD DE MÉXICO.

Los partidos políticos intensificaron la guerra de quejas por supuestas irregularidades en la difusión de spots de precampaña federal, por lo que consejeros electorales les demandaron no retar a la autoridad, no prestarse "a juegos" para volver a pautar spots cuyo retiro ya fue ordenado, o bien difundirlos por redes sociales para dar la vuelta a la ley.

En sesión de hoy, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) analizó siete quejas con solicitud de medidas cautelares: cuatro de Morena contra PAN, PRI y PRD, y tres querellas de PRI y PAN contra el partido guinda.

Los consejeros aprovecharon para criticar la postura del presidente de Morena, Mario Delgado, quien el 30 de diciembre, frente a la orden de retiro del spot "Tumor", llamó a sus seguidores a replicarlo aún más, en redes sociales.

La consejera Claudia Zavala rechazó esas estrategias para retar a la autoridad, en vez de cumplir la orden. "Cuando una autoridad decide el fondo del asunto hay que acatar...no se vale que un presidente de partido coloque en sus redes esto... ¡Por favor!".

El consejero presidente de la Comisión, Ciro Murayama, advirtió: "No se van a tolerar estas acciones como la de Morena, cuando se le ordenó retirar el spot Tumor por resolución de la Sala Regional del Tribunal y luego de la Comisión, y que el presidente de ese partido dijo ´este el material que los del INE no quieren que vean´.

"No, no es que no queramos que lo vean, la Sala Regional determinó que era ilegal la exposición de ese material fuera de campaña...tratémonos con respeto".

Además, demandó no usar las redes sociales como "puertas traseras" para la transmisión de spots cuya promoción es ilegal.

La consejera Adriana Favela exigió a los partidos cumplir los plazos cuando se ordena retirar promos. "Lo que no se vale es que adoptemos una determinación" y no se cumplan los plazos o se incurra en "juegos" para prorrogar el cumplimiento.

Dejan spot del PAN vs Morena

La Comisión negó a Morena medidas cautelares para retirar de radio y televisión spots del PAN donde critica al gobierno, su estrategia frente a la pandemia de covid-19 y el manejo económico y social del país.

Según Morena, deberían retirarse por constituir actos anticipados de campaña, ya que se denuesta a ese partido y estos promos de precampaña no se dirigen a la militancia, como debería ser en los spots de precampaña.

"Con Morena México pasó de estar mal a estar peor", dice el mensaje denunciado, llamado "Cambiemos hacia el futuro boliche", mismo que se dejó al aire.

Ciro Murayama expuso que así como se dejan los spots de Morena "Vacuna" y no se retiraron del aire, aunque ese partido reivindica la estrategia de vacunación de gobierno federal, la Comisión de Quejas debe dejar al aire este mensaje del PAN donde se hace referencia a cifras negativas sobre la pandemia de covid-19.

"Así como hemos dejado al aire el contenido favorable al gobierno, sería incorrecto sólo permitir las loas al gobierno y no las críticas de la oposición" explicó.

En otro asunto, los consejeros concedieron la razón al PRI, que denunció a Morena por difundir spots del precandidato al gobierno de Sonora, Alfonso Durazo, por actos anticipados de campaña, pues en los mensajes titulados "Sonorenses" se difunden la imagen y propuestas del morenista, quien, como aspirante único, virtualmente será el candidato, razón por la que incurre en supuestos actos anticipados de campaña.

Se ordenó a Morena sustituir el promocional y pautar uno adecuado a precampaña, con mensaje genérico o relativo al proceso interno del partido.

En otro caso, se declararon improcedentes medidas cautelares solicitadas por el PAN contra los spots de Morena "Vacuna", pues la Comisión ya analizó ese promocional (primero difundido en redes sociales y ahora en radio y televisión) el 29 de diciembre y el 4 de enero pasados, y se rechazó negar el retiro por tratarse de un mensaje genérico, propio de precampaña.

Un cuarto spot denunciado, éste del PRD y llamado "Alianza", fue retirado de redes sociales (como hace una semana se bajó de radio y televisión), pues hace referencia a la futura integración de la Cámara de Diputados, así como la formación de una alianza de tres fuerzas políticas opositoras, mismas que pueden tener una incidencia en la equidad del actual proceso electoral en curso.

El quinto material denunciado fue el spot de televisión "Desgracia V2" pautado por el PRI en contra de Morena. En este caso se declaró improcedente, pues de forma preliminar su contenido es genérico, una crítica en el contexto del debate político y un tema de interés general, es decir, propio de precampaña, como los que a su vez Morena ha pautado a favor del gobierno.

El sexto spot analizado fue el pautado por el PRI "Barredora" para radio y televisión en 14 estados y replicado en redes sociales Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, y que según Morena es un acto anticipado de campaña "que resulta calumnioso para Morena, afectando la equidad en la contienda comicial".

La Comisión estimó que no existen elementos que justifiquen ordenar la suspensión de su difusión o su retiro, pues también son críticas propias de mensaje genérico y válidos en precampañas.

Un asunto más fue considerado improcedente por ser hechos consumados. Se trata de una queja del PAN en contra de un candidato de Hidalgo.