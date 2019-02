INE asume plenamente elección de Puebla

Ciudad de México.

Para prevenir la continuidad del encono en el estado de Puebla y que ésta pudiese alterar la paz pública, el Instituto Nacional Electoral (INE) acordó este miércoles, por unanimidad, asumir totalmente el proceso extraordinario para elegir gobernador de Puebla y autoridades de 5 ayuntamientos.

Así ejerció por primera vez su facultad de asunción total de una elección y, afirmó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, con ello la institución contribuirá a la gobernabilidad democrática y asegurará comicios libres auténticos y pulcros.

La confianza expresada por la sociedad y actores políticos de Puebla para que el Instituto pudiera organizar el proceso "debe ser un reconocimiento a este INE como ancla de estabilidad política y como factor de unidad", valoró.

El acuerdo fue aprobado por los 11 consejeros electorales y se tomaron en cuenta 3 elementos: la situación de excepción generada por el lamentable fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso; el clima de tensión política que se vive en la entidad y que trascendió incluso las impugnaciones, y la petición de las fuerzas políticas para que el INE lleve a cabo el proceso del 2 de junio próximo.

Además de la asunción total de la elección de gobernador de Puebla, el INE se hará cargo de la elección extraordinaria de autoridades electorales en 5 ayuntamientos: de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez Ocoyucan y Tepeojuma.

En la discusión, el consejero Ciro Murayama, advirtió que es responsabilidad de los partidos no atizar más el encono político y destacó que aunque hay profundos desacuerdos entre las fuerzas políticas, su única coincidencia es que el INE organice la elección.

Pero que el INE asuma la elección de Puebla no garantiza el comportamiento legal de los actores políticos, ellos son los responsables, "no quedan relevados de responsabilidad porque el INE vaya como árbitro", pues en Puebla hay crispación, encono, animadversión, que ha permeado a la sociedad y debe ser afrontada con responsabilidad.

Pidió a los partidos "no seguir contribuyendo a un discurso donde suponen que el otro es un enemigo... la democracia pasa por la pluralidad, a no recibir recursos ilegales, respetar topes de gasto, no interrumpir actos de campaña ni poner en riesgo a quienes se manifiesten a favor de los adversarios. Los partidos deberán honrar su palabra y respetar a Joaquín Rubio vocal ejecutivo del INE al consejo local y consejos distritales, la democracia exige demócratas", demandó.

La decisión recibió el respaldo de todos los representantes de los partidos ante el INE, aunque el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, alertó desde ahora posibles intentos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de intervenir en la elección, pues el Instituto de los Mexicanos en el Exterior convocó a una reunión para abordar modalidades de voto en el exterior para el estado de Puebla.

Esa no es atribución sino sólo del INE, por lo que denunció la intervención irregular de la cancillería. "Por eso para el PAN sumamente importante contar con una autoridad que no acepte acciones de presión o de intimidación por parte del presidente de la República", alertó.

Empero, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, atajó que "el INE no va a permitir que nadie más tome decisiones e intervenga con injerencias en la conducción de este proceso... el INE será el responsable de toda la trama del arbitraje electoral".

Ciro Murayama aseguró que los acuerdos relativos a las elecciones no se procesan fuera del INE y la Cancillería sólo colabora.