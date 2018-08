INE analiza fiscalización de campañas electorales

Cd. de México.

La sesión arrancó con el análisis y discusión de más de 400 quejas en materia de fiscalización presentadas en contra de candidatos y partidos políticos por presuntas irregularidades en sus operaciones financieras.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, detalló que únicamente el 20 por ciento de esas quejas será declarado procedente, mientras que el resto de los recursos serán infundados.



Criticó que, en gran parte de dichas quejas, los partidos no presentaron pruebas o sus recursos fueron de carácter frívolo.



La consejera Pamela San Martín, por otra parte, anunció que votará en contra de la mayoría de los proyectos debido a que hubo investigaciones deficientes o se adoptaron criterios nuevos que se traducirán en reducciones en las multas.



Para la consejera, esto es un desaprovechamiento de las reglas en materia de fiscalización así como un posible retroceso en materia de rendición de cuentas.



"Precisamente para este proceso electoral, el INE aumentó de manera considerable los recursos presupuestarios para la fiscalización, contando con un total de casi 1 mil 200 personas en el área de fiscalización y se le asignaron casi 380 por ciento más de presupuesto que el proceso electoral federal pasado", recriminó.



"Me consta que este personal trabajó arduamente y que pasó incontables noches en vela y fines de semana dedicados a la fiscalización de los recursos. Sin embargo, los resultados del trabajo no se han correspondido con los recursos, humanos y presupuestales invertidos".



En tanto, los consejeros Lorenzo Córdova y Benito Nacif negaron que la reducción de multas vaya a afectar la rendición de cuentas de los partidos políticos.



Debido al alto número de casos por analizar y resolver, el Consejo General llamó a un receso.