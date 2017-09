Industria automotriz en el centro del TLC

Ciudad de México

La industria automotriz asentada en México es la que más se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y también una de las que más podría perder si se cancela este acuerdo, explicaron especialistas.

La actual administración de Estados Unidos ha mencionado que, por ser desventajoso para sus intereses, podría cancelar el acuerdo y si esto llegara a hacerse realidad, habría un efecto en la industria establecida en el País en el mediano y largo plazo, explicó Andrés Lerch, socio líder del segmento Automotriz y de Transporte de EY Latam Norte.

“Si de pronto se cancela el TLC, va a tener efectos muy negativos; cuantificar el total económico es muy difícil, pero sí habría resentimiento en los próximos dos o tres años, habría una caída constante”, explicó durante el Foro de la Industria Automotriz ECV, Engranes y Cadena de Valor, organizado por Reforma.

Dijo que parece que nadie le ha explicado a Donald Trump, presidente de EU, cómo es la cadena de suministro en donde las partes se producen en conjunto en los tres países y lo costoso que sería que esto no se hiciera así.

Lerch consideró que mucha de la presión para la modernización de este acuerdo se ha recibido sobre este sector, en parte por el déficit comercial al cual contribuye sustantivamente y parte por el tema de reglas de origen, donde EU asume que si se obliga a tener más contenido regional se incrementará la industria y el empleo.

“Técnicamente, la cuestión de reglas de origen es complicada y difícil de determinar; lo que está buscando EU es que el contenido de piezas de otros países sea menor y el contenido local un poco mayor, no me parece que sea un tema totalmente fuera de lugar, pero el tema es que se cuantifique y analice para que no haya desventaja para ninguno de los países”, explicó.

Durante el Foro patrocinado por Mercedes Benz Buses; Schnelleke; Volkswagen; EY y Mercado Libre, se llevaron a cabo cuatro mesas de análisis: Presente y futuro de la industria automotriz y de transporte mexicano; Importancia y fortalecimiento de las cadenas de proveeduría; El papel de las cadenas de servicios, y Engranes y cadenas de valor: desafíos y estrategias.

Para José Jiménez Jaime, director técnico de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la cuestión de las reglas de origen es uno de los temas que les preocupa.

“Como industria hemos expuesto al Gobierno que deberíamos de mantener las mismas reglas de origen, actualmente el contenido importado es de entre 25 a 40 por ciento en promedio, y el resto es regional. Queremos que se mantengan los mismos niveles de contenido regional y nos preocupa que se coloquen aranceles a los productos que vienen de México”, señaló.

Para los vehículos ligeros, la regla de origen dice que el contenido hecho en la región de América del Norte debe de ser de 62.5 por ciento mientras que para vehículos pesados, que es el caso de ANPACT, la norma es de 60 por ciento.

Oscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), explicó que independientemente de dónde esté instalada, la industria automotriz no puede sobrevivir si no está anclada de un país de bajo costo.

Mientras que en Europa y Asia hay mucho más opciones, para Estados Unidos y Canadá la única opción es México.