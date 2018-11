Industria minera ha evolucionado en normas de seguridad

México.

En la industria minera se han registrado cambios importantes y las normas de seguridad han evolucionado, debido a que los propios trabajadores se han involucrado en esta materia, a fin de evitar accidentes, aseguró Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Minero Metalúrgico FRENTE.

Al inaugurar el octavo Simposium de Seguridad en la Industria Minera, indicó que esa organización sindical lleva ocho encuentros en la materia, con la finalidad de llegar a la meta de cero accidentes.

"Nosotros sí estamos trabajando por la seguridad, no lucramos con ella con simples declaraciones, prueba de ello, es el que llevamos a cabo ocho foros en donde se involucra a la familia, a las comunidades. Nosotros somos mineros de pico y pala, no sólo de pico, como algunos", dijo.

Asimismo, lamentó que el senador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia politice la seguridad en minas y plantas al asegurar que hay un atraso en la materia.

Recordó que "este dirigente estuvo doce años fuera del país, y es natural que no conozca lo que se realizó durante su ausencia en materia de seguridad. No siendo minero ni habiendo trabajado jamás en una mina no supo ni sabe nada sobre seguridad".

A su vez, el director general de Industrias Peñoles, Fernando Alanís Ortega, puntualizó que en el país ya existen normas especiales en materia de seguridad, como la 023 que habla de Minas subterráneas y de cielo abierto.

"Es una norma muy avanzada la que tiene el gobierno federal, pero nosotros, empresa y el FRENTE, vamos más allá, nuestro trabajo no es simplemente para cumplir con esa norma, nuestra tarea por llegar a los cero accidentes tiene que ver con el bienestar y la salud de los trabajadores".

Durante este simposium de seguridad se trataron temas como los incendios en interior mina, soporte y fortificación en minas, seguridad en andamios y se realizaron mesas redondas entre los trabajadores.

Al encuentro también asistió Octavio Alvidres Ortega, Director General de Fresnillo PLC., Juan Carlos Pérez Frías, Delegado Federal de la Secretaría de Economía en te reservacion del titular de esta de dependencia, Ildelfondo Guajardo y Luis Javier Sánchez García, Subsecretario de Inversión, Industrias, Comercio y Servicios, en representación del gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello.

También estuvo presente el general de Brigada, Rogelio Castellanos Franco, en representación del secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos.