Industria del plástico espera pérdidas millonarias

A partir del 1 de enero se dejarán de vender 500 mil toneladas de bolsas de plástico anuales, con una afectación económica estimada en 500 millones de dólares, aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Industrias de Plástico (Anipac), Aldimir Torres Arenas.

En conferencia de prensa, señaló que al prohibir el uso de bolsas y los llamados plásticos de un solo uso "no sólo afectará al medio ambiente, sino al bolsillo de los capitalinos y al empleo".

"La obligación de utilizar bolsas de composta o con materiales reciclados, propiciará la importación de esos materiales porque no se fabrican en México y como la ley aun no prevé claramente el sistema de verificación y su sanción, se propiciará la proliferación de productos que se ostenten como compostables sin serlo".

Además, dijo, en México existen en promedio 50 o más empresas dedicadas a la producción de bolsas que en la actualidad trabajan al 15 por ciento, manteniendo a personal con más de 20 años trabajando y que ahora enfrentarán problemas económicos, "por lo que incluso se prevé que cierren".

Torres Arenas explicó que como organismo llevan a cabo gestiones con las autoridades de la Ciudad de México, pues asisten a las reuniones para establecer el reglamento de la Ley.

Sin embargo, puntualizó, "no estamos dialogando con ellos, no nos dejan participar; el problema es que ahora todo lo que es para cuidar el medio ambiente, es bueno, es un tema mediático, es pasional y lo contrario no vende".

Un estudio comparativo de bolsas de plástico degradables contra convencionales revela que todas las bolsas que entregan los comercios son revisadas y 97 por ciento de las familias las usa para el manejo de su basura, así que, "no es material de un solo uso", refirió.

Por su parte, Álvaro Hernández, de la Infoplast -asociación que integra a los productores de plástico- relató que están en riesgo 293 mil 112 empleos directos.

"Aunque no se han presentado amparos para evitar la medida, lo que nosotros exigimos es la aprobación de una legislación que regule la gestión de los residuos e integre el plástico con material reciclado y reutilizable, de manera gradual y no tajante".