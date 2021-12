Inducen a tomar crédito para amarrar auto nuevo

"Ahorita no estamos haciendo ventas de contado, todo es con crédito o arrendamiento de la planta, pero si alguien quiere pagar de contado no le decimos que no, sólo que se va al último de la lista, porque la prioridad es para los que tomen una de las dos opciones", señaló el vendedor de Kia.

"Lo mismo está pasando en otras agencias de otras marcas, lo que pasa es que las ventas a crédito le dejan un poco más ganancia a los dueños (distribuidores) y por eso están promoviendo que sea así", añadió. El artículo 58 de la Ley Federal del Consumidor refiere que los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, entre otras, salvo por causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento y clientela. Reportes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) confirman el mal momento que siguen pasando las agencias con las ventas a crédito. De enero a octubre pasados, las ventas a crédito de vehículos nuevos fueron 7.3 mayores respecto al mismo periodo del 2020, pero 22 por ciento menores a las del lapso comparable del 2019.

En Toyota, un vendedor indicó que la SUV Highlander tiene un plazo de entrega de 45 a 60 días y admitió que la orden del concesionario es evadir las compras de contado. "Actualmente estamos vendiendo más que nada con nuestra financiera Toyota. Ya sea un crédito normal o arrendamiento de 12 a 48 meses, los dos opciones son con nuestra financiera", detalló. "Lo que pasa es que del inventario que nos llega ya se vendieron demasiadas al contado y también tenemos que vender un determinado porcentaje del inventario a crédito y por el momento sólo hay inventario para crédito o arrendamiento". Vendedores de la marca Nissan revelaron que también están aplicando la misma medida. Guillermo Rosales, director general de la AMDA, dijo desconocer que las distribuidoras estén llevando esta práctica. Para Armando Soto, director la consultora automotriz Kaso, es improbable que lo que están haciendo las distribuidoras sea una instrucción que venga directamente de las marcas.