Indonesia: incendio en pozo de petróleo deja 15 muertos

Al menos 15 personas fallecieron quemadas y 40 resultaron heridas a raíz de un incendio en un pozo de petrolero recién perforado, que además arrasó cinco casas, en la provincia indonesia de Aceh, según fuentes oficiales.

El accidente ocurrió a las 1:30 horas (tiempo local) durante el proceso de extracción en un yacimiento no regulado de la población Pasir Puti, cuando varios operarios acudieron a solucionar un problema de exceso de crudo y se produjo una explosión, apuntó la oficina en Aceh de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD, en indonesio).



"Hasta ahora el fuego no ha podido ser extinguido", indicó la Agencia en un comunicado emitido al mediodía.



Autoridades indonesias, bomberos y la empresa estatal energética Pertamina colaboran para apagar la columna de fuego de más de 10 metros de altura que proviene del yacimiento, el cual extraía crudo a 250 metros de profundidad, según imágenes difundidas por la BPBD.



"Me desperté cuando una explosión muy fuerte sacudió nuestra casa como un terremoto", dijo Riska Sri Maulidyawati, una residente de 16 años.



"Todos nuestros vecinos salieron corriendo a ver qué pasaba, pero otra explosión fuerte hizo que todos huyeran presas del pánico".

"Todo el mundo gritaba '¡Fuego! ¡Fuego!' También oí a gente gritando de dolor y pidiendo ayuda", agregó Maulidyawati.



"Los niños lloraban y las mujeres gritaban de pánico. Para mí fue realmente aterrador".



Los hospitalizados presentan quemaduras en entre el 20 y el 60 por ciento de sus cuerpos, explicó Edi Gunawan, director de un hospital local, a la televisora indonesia.



Varias víctimas tenían un pronóstico grave y fueron trasladadas a un hospital más grande, añadió.



La agencia de mitigación de desastres describió el pozo como "tradicional", lo que significaría que no está claro quién es el propietario y que era utilizado por la comunidad local.



Aceh, en el extremo norte de la isla de Sumatra, tiene importantes reservas de gas natural que no se explotan comercialmente y está llena de pozos ilegales.