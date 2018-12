Indonesia carece de sistema de alerta para tsunami

Yakarta.

Autoridades indonesia admitieron hoy que el país carece de un sistema para tsunamis originados por causas volcánicas, por lo que fue imposible prevenir a los habitantes del estrecho de Sunda, afectados anoche por un maremoto, sobre la amenaza que los acechaba.

Al menos 222 personas murieron y casi 850 resultaron heridas luego de que un tsunami golpeó la noche del sábado la costa del estrecho de Sunda, entre las islas de Java y Sumatra, por la erupción del volcán Anak Krakatoa, uno de los 127 que están activos en el archipiélago indonesio.

"No se advirtió sobre el tsunami del estrecho de Sunda porque Indonesia no tiene ningún sistema de alerta temprana para los tsunamis que no son causados por terremotos, como deslizamientos de tierra o volcanes en el mar", indicó el portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.

En un comunicado, el funcionario explicó que, de acuerdo con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), el tsunami fue generado por un deslizamiento de tierra submarino causado por la actividad volcánica del Anak Krakatoa, combinado con una inusual marea alta causa por la Luna llena.

El tsunami golpeó las áreas costeras del oeste de Banten y el sur de Lampung cerca de las 21:27 horas locales (14:27 GMT), destruyendo cientos de edificios y viviendas, barriendo con autos y arrancando árboles.

La proximidad del volcán con la costa dio a las autoridades muy poco tiempo para actuar y ordenar la evacuación de la zona y poner a salvo a la población.

De acuerdo con la más reciente actualización de la BNPB sobre la tragedia, al menos 585 casas fueron destruidas, mientras que nueve hoteles, 60 restaurantes y 350 embarcaciones resultaron con daños, según un reporte de la edición electrónica del diario The Jakarta Post.

Las áreas costeras más afectadas por el tsunami fueron las regencias de Pandeglang, Serang y South Lampung, un popular distrito turístico en Java, conocido por sus hermosas playas y su parque nacional, donde más de 160 personas murieron.

La PVMBG anunció a principios de esta semana que 20 volcanes en Indonesia habían estado mostrando actividad por encima del promedio habitual, incluido el monte Anak Krakatoa, que estaba bajo observación las 24 horas, junto con el monte Sinabung y el monte Siputan, ambos en el norte de Sumatra.

Un dramático video publicado en las redes sociales muestra el momento en que una enorme ola impacta repentinamente el escenario, donde el grupo de pop "Seventeen" ofrecía un concierto, lanzando a sus integrantes e inundando en segundos la zona donde se encontraba la audiencia.

En una publicación posterior en Instagram, el líder de la banda, Riefian Fajarsyah, confirmó entre lágrimas que el bajista y el manager del grupo perdieron la vida, mientras que su esposa estaba desaparecida.

Desde hace casi 24 horas, los equipos de búsqueda y rescate remueven los escombros en busca de sobrevivientes, aunque "la posibilidad de que alguien pueda seguir con vida es muy baja", destacó el vocero de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB).

El tsunami del sábado fue el último de una serie de tragedias que afectaron a Indonesia este año. En septiembre pasado, un terremoto de magnitud 7.4 golpeó la isla de Sulawesi, generando un tsunami en las ciudades de Donggala y Palu, que provocó la muerte de más de dos mil personas.

Indonesia es una de las naciones más propensas terremotos, erupciones y tsunamis, ya que se extiende sobre el llamado "Anillo de Fuego" del Pacífico, donde chocan las placas tectónicas, provocando actividad sísmica y volcánica de manera frecuente.

En 2004, un potente terremoto de 9.0 de magnitud en la isla indonesia de Sumatra provocó un tsunami en el océano Índico, que mató a 226 mil personas en 13 países, incluidas más de 160 mil en Indonesia.