Indispensable que participen Intelectuales en el Gobierno: AMLO

Cd. de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los intelectuales a sumarse al proceso de transformación de su Gobierno.

En el festejo con motivo del 85 aniversario del Fondo de Cultura Económica, Mandatario federal dijo que es normal que los intelectuales no participen en asuntos públicos en periodos de "inmovilismo" o conservadurismo.

No obstante, dijo, ahora se transita por un momento de transformación del que, afirmó, él es representante, pero advirtió que es difícil convocar a los intelectuales a unirse porque éstos no quieren comprometerse.

"Es algo que produce mucho placer estar trabajando en lo intelectual, pero también se necesita que los intelectuales ayuden en los procesos de transformación; a lo mejor, que escriban y que no participen cuando hay inmovilismo, cuando impera el conservadurismo.

"Pero, en un proceso de transformación, es indispensable que participen los intelectuales, y a veces cuesta mucho trabajo que ayuden en los procesos de transformación quienes se dedican a las letras o a las artes, no quieren comprometerse. Yo por eso le tengo un gran reconocimiento a intelectuales que han participado en los procesos de transformación", sostuvo.

El Presidente dio su discurso ante trabajadores de la editorial estatal, ante quienes se autonombró representante de un movimiento transformador.

"Felicidades, mi agradecimiento como representante de un movimiento que busca la transformación de México en bien de nuestro pueblo", describió.

López Obrador agradeció al historiador Paco Ignacio Taibo II -quien estaba a su lado en la ceremonia- por haber aceptado el cargo de director del FCE.

"Me costó un poco de trabajo convencerlo, pero se logró que aceptara, porque no es tan cómodo como se piensa ser servidor público, sobre todo cuando se entiende que el poder no es placer, sino deber; es cómodo el estar haciendo lo que nos gusta; el que es investigador, historiador, cuánto disfruta haciendo un libro, se llena de satisfacción", describió.

Asimismo, aplaudió la labor actual que se está llevando a cabo para dotar de libros al pueblo a precios muy accesibles.

"Y ahora, además de imprimir estos textos clásicos importantísimos para la formación en todas las disciplinas, ahora se está haciendo la labor de imprimir libros con un costo accesible de 10 pesos, de 15 pesos, de 20 pesos, para que pueda leer todo el pueblo, que la lectura esté cerca, accesible al pueblo, a la gente. Esta es una labor extraordinaria. Es un distintivo de la Cuarta Transformación de la vida pública del País", comentó el tabasqueño.