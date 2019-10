Indirecta a Bieber

Selena Gomez lanzó ayer "Lose You to Love Me", con un nuevo estilo musical y letras sobre una relación tóxica.

Los fanáticos de la intérprete aseguran que la canción habla de la relación que sostuvo con Justin Bieber y que es una despedida para el canadiense.

Gomez acompañó la publicación del video de "Lose You to Love Me (Te perdí para amarme)" con un texto en el que describió que la letra fue inspirada por vivencias personales.

"Esta canción fue inspirada por muchas de las cosas que han pasado en mi vida después de sacar mi último disco. Quiero que la gente se sienta esperanzada y que sepa que cuando pase todo estarán más fuertes y serán una mejor versión de sí mismos", compartió.

La única protagonista es la cara en blanco y negro de Selena Gómez, con expresiones que revelan su proceso desde la ruptura hasta esta etapa en la que dice amarse a sí misma.

"Este es el final. El adiós final de nosotros", cierra el tema.