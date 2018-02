Indignan a Venezuela dichos de Tillerson

En una declaración desde la sede del Ministerio de Defensa y acompañado por altos oficiales de las Fuerzas Armadas, agregó que el Secretario de Estado, Rex Tillerson, intentaría persuadir a los Gobiernos de América Latina de intervenir en Venezuela en un gira que realiza por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica.

El funcionario estadounidense planteó el jueves la posibilidad de que militares venezolanos decidan derrocar al Mandatario venezolano, pero afirmó que desconoce si realmente pudiera ocurrir.



En un discurso en la Universidad de Texas en Austin antes de un viaje a México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica, Tillerson insistió en que el Gobierno del Presidente Donald Trump no promueve un cambio de régimen en Venezuela, pero destacó que sería más fácil si Maduro decidiera dejar el poder por su propia cuenta.



El Secretario de Estado predijo que habría un cambio en Venezuela y destacó que Estados Unidos, cuyas relaciones con el Gobierno en Caracas se han deteriorado sostenidamente, desea que sea pacífico.



La aprobación del Presidente venezolano ha caído a niveles mínimos por la crisis económica que afecta al país y la escasez de productos básicos, rumbo a los comicios presidenciales programados para antes de mayo, en los que buscará la reelección.



"No hemos abogado por el cambio de régimen o la destitución del Presidente Maduro. Hemos abogado por que vuelvan a la Constitución", señaló Tillerson al ser cuestionado sobre si la destitución del venezolano era necesaria o si Estados Unidos jugaría un papel en ella.



Sin embargo, el funcionario sugirió la posibilidad de que las propias Fuerzas Armadas venezolanas tomen medidas, pero no ofreció evidencias de que su país tenga información de inteligencia que respalde dicha dea.



"En la historia de Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo", sostuvo.