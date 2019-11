Indigna masacre contra LeBarón a EU

NOTICIAS RELACIONADAS Una historia familiar de trabajo y tragedia

Busca Julián LeBarón restos de familiares

Gobierno de AMLO, incapaz y en crisis, tras ataque a familia LeBarón: prensa internacional

Dice AMLO a Trump que se hará justicia por LeBarón

Caso LeBarón exhibe descoordinación estatal y federal

López Obrador dialogará con Trump sobre ataque a familia LeBarón

Atiende la Embajada de EU el caso LeBarón

Washington DC, Estados Unidos

La masacre en la que murieron nueve miembros de la familia LeBarón en el Estado de Sonora el lunes provocó indignación a lo largo de Estados Unidos con llamados desde los pasillos del Capitolio en Washington hasta el corazón de la Iglesia Mormona en Salt Lake City.

Parte de una comunidad radicada en Chihuahua y Sonora pero con lazos familiares en el lado estadounidense de la frontera, la tragedia de la familia LeBarón dominó además tema los principales noticieros de televisión abierta así como de las televisoras por cable como CNN y FoxNews.



"Comenzamos esta noche con esta horrible noticia: Varios estadounidenses, madres e hijos en una emboscada y asesinados en México. Nueve personas muertas incluyendo seis niños", dijo el presentador David Muir al abrir el noticiero estelar de la cadena ABC la tarde de ayer.



Desde temprano por la mañana, el programa Fox and Friends de la cadena Fox News -el programa favorito del Presidente Donald Trump- realizó segmentos sobre la masacre cerca de la localidad de Bavispe en Sonora haciendo eco de la indignación ya se vivía en las redes sociales como Facebook.



"¡Qué la justicia entierre a bárbaricos responsables!", dijo en Twitter el líder de la minoría republicana en la Cámara Baja, Kevin McCarthy. "Absolutamente trágico. Mi corazón está con la familia de estos niños estadounidenses y sus madres que fueron brutalmente asesinadas por los carteles".



Aunque no existía una teoría firme sobre quienes pudieran estar detrás de la masacre en la zona fronteriza entre Sonora y Chihuahua, Senadores del Partido Republicano no dudaron en llamara la atención para que el Gobierno mexicano llevara a la justicia a los presuntos responsables.



"EU debe trabajar con los funcionarios mexicanos para que los responsables de esta violencia sin sentido rindan cuentas", agregó por su parte Mitt Romney, Senador por Utah, ex-candidato presidencial quien profesa la fe mormona y con familia lejana en Chihuahua.



Sede de la Iglesia Mormona de la cual diversos grupos se desprendieron a principios del siglo XX para fundar colonias en el Norte de México -incluida a la que pertenece la familia LeBaron-, el Estado de Utah tiene 62 por ciento de su población de fe mormona y con fuertes lazos con México.



"Nos sentimos desconsolados tras conocer la tragedia que ha afectado a estas familias en México. Aunque entendemos que no son miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nuestro amor, oraciones y compasión están con ellos", dijo Eric Hawkins, vocero de la iglesia.



Conocido como un aliado del Presidente Trump en el tema de control fronterizo, el Senador republicano por Arkansas Tom Cotton fue más allá asegurando que si México no puede proteger a estadounidenses en su territorio -como lo eran los LeBarón- EU tomaría medidas propias.



"Desafortunadamente, está claro que el Gobierno mexicano no puede controlar esto. El Presidente López Obrador asumió el cargo hace casi un año diciendo que su estrategia para lidiar con los carteles sería 'abrazos no balazos'", dijo Cotton en una entrevista con la cadena Fox News.



"Eso puede funcionar en un cuento de hadas para niños pero en el mundo real, cuando tres mujeres estadounidenses y 6 niños estadounidenses son asesinados a tiros y quemados vivos, lo único que puede contrarrestar las balas son más y más grandes balas", agregó el republicano Cotton.



Desde Utah -el Estado donde más del 62 por ciento de los habitantes son miembros de la fe mormona- tanto el periódico local más importante en la capital como la propia Iglesia mormona sentenciaban lo que la tragedia en México -a sólo unas horas al Sur de Arizona- había traído.



"Este fue un ataque que mató a tres madres y seis niños reverberó desde México hasta Utah y Washington, DC", dijo el diario Sal Lake City Tribune en su artículo. "Provocó duelo, desatando promesas para encontrar a los asesinos y con implicaciones políticas en dos naciones vecinas".