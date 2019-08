Indigna foto de Trump sonriendo con el bebé huérfano del tiroteo

Indignación y polémica ha causado de nuevo el presidente de Estados Unidos Donald Trump y la primer dama Melania, luego de que posaron sonrientes junto al bebé de dos meses que quedó huérfano durante la masacre perpetrada por Patrick Crusius el pasado 3 de agosto en el Waltmart de El Paso.

El mandatario y su esposa, posaron sonrientes ante las cámaras y Trump levando el dedo pulgar en alto junto a Melania, quien llevaba en brazos al bebé recién dado de alta.

Los padres del menor Paul Anchondo, murieron protegiéndolo de las balas con su cuerpo

I am genuinely confused and horrified by this image. Am I taking this the wrong way?



Why is Trump and Melania posing, GRINNING, and giving a thumbs up with the infant who´s parents were murdered by the shooter in El Paso.



Seriously... WTH is going on? pic.twitter.com/0YA2hIQeP3