Indigna crimen contra menor

Cd. Victoria, Tam.- El asesinato del pequeño Mariano del Ángel Guzmán llenó de indignación a la comunidad victorense y es que no se comprende cómo alguien se atrevió a quitarle la vida a un niño de tan solo seis años. Fue la tarde del martes cuando sus restos fueron encontrados en la colonia La Peregrina, tras una semana de haber sido robado en su escuela primaria.

"Queremos invitar a todas las escuelas a que tengan más cuidado en torno a las salidas de los alumnos", señaló el expresidente de la Federación de Iglesias Cristianas y Evangélicas, Luis Armando González Isas.

"Es propicio el momento y lamentable la ocasión, que todas las escuelas, directores, sus maestros se pongan de acuerdo conjuntamente con la sociedad de padres de familia para que juntos se hagan comisiones, guardias, para que estén cuidando a las salidas y a las entradas de las escuelas", recomendó.

El pastor cristiano consideró como muy lamentable la situación e insistió en que debe haber una mayor comunicación entre padres e hijos, así como debe haber un mayor acercamiento a las actividades escolares de su prole, y participación en los programas de vigilancia para prevenir casos similares en un futuro. En el caso de Marianito fue una persona conocida quien lo sustrajo de la escuela primaria ´Emma Vázquez´ el martes 19 del presente mes.

CARTA DE MAESTRA

En redes sociales circuló una carta escrita por la ex maestra de preescolar del pequeño Mariano del Ángel, en la cual expresaba su pesar por la triste noticia:

"No sé por dónde empezar... escribo esto con lágrimas en mis ojos, con mi ser entero lleno de tristeza, de coraje, de gran impotencia...

"Hace una semana habían secuestrado a mi ex alumno en su escuela primaria... Hace meses dejó de ser alumno del Jardín de Niños donde yo trabajo... Y digo mi alumno porque al final todos los niños los cuidamos y pasan a ser tan nuestros. Nadie había comentado nada en redes sociales respetando la prudencia y el protocolo que la familia junto con autoridades estaban siguiendo... Pero hoy, una noticia seca... Gris, una noticia que nos parte el alma, como maestros, como padres de familia, como vecinos, como hermanos, como familia... Como seres humanos nos ha llegado... Mariano fue encontrado sin vida, una vida que fue arrebatada de la manera más cruel... Tan solo tenía 6 años de edad.

"Mariano era un niño hermoso, sus ojos sonreían sin decir absolutamente nada... Te daba ese abracito por las mañanas y te agregaba el ´qué bonita te ves maestra´... Mariano era el amigo que todos buscaban y que querían jugar con él, recuerdo a un niño muy solidario que le encantaba compartir con sus demás compañeros... Un niño muy expresivo, Mariano es y no dejará de ser en nuestros pensamientos ese niño bueno y amoroso.

"Mi corazón está apachurrado, nuestro niño ya ha partido de este mundo, le apagaron su corazón, pero su luz jamás se la quitaron. No tengo palabras, no encuentro explicación alguna en cómo existen seres tan despreciables que se atreven a tocar lo más puro de este mundo que son los niños... Hoy todos pueden ser Mariano, cuidemos a nuestros niños sea quien sea y no confiemos en absolutamente nadie.

"Hoy levanto una oración al cielo y te pido que te unas a ella por el eterno descanso de Mariano del Ángel Guzmán. Y por todos esos niños que se encuentran desaparecidos y sus familias los siguen buscando.

"Te llevamos en nuestro corazón hermoso ángel, descansa en paz".

Firma Dolly de Grettell.

Emotiva carta de despedida escribió la exmaestra de preescolar del pequeño Mariano.

INDAGATORIAS. Vinculan a 2 sospechosos

Después de que se diera a conocer el hallazgo del cuerpo sin vida de un menor en la colonia La Peregrina, la Fiscalía General de Justicia publicó un comunicado confirmando la especie y relacionándola con el pequeño Mariano, sin embargo, aclaró que debido al estado en que se encontraban los restos fueron necesarios exámenes de ADN para corroborar su identidad.

Asimismo, señalaba el comunicado que dos sujetos, Néstor Adrián ´N´ y Eduardo ´N´, fueron imputados por este delito, de los cuales el primero ya habría sido vinculado a proceso y del segundo estaba pendiente por definirse su participación en el hecho, pero ya se encuentra en la etapa procesal correspondiente.

Extraoficialmente circuló ayer la versión de que un ex empleado del padre de Marianito sería el responsable del secuestro del menor, debido a que no se encontraba conforme con su liquidación laboral, exigiendo un cuantioso rescate por el niño.