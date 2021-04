Indígena tacha de "racista y clasista" a líder de Morena en Chiapas por respaldar a prima de AMLO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.

Yaneth Cruz Gómez, líder indígena tojolabal, tachó de "racista y clasista" al líder estatal de Morena, Ciro Sales Ruiz, por respaldar a Manuela del Carmen Obrador Narváez, quien busca reelegirse como diputada en el distrito de Palenque, pese a no ser originaria de ese distrito chiapaneco.



Tras exigir el cumplimiento de sus derechos, la mujer subrayó: "El hecho de que usurpen identidad por despojarnos de nuestros espacios debe ser sancionado".



Y es que Sales Ruiz subió a su red social una imagen donde aparece con la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador y refirió que México posee una enorme diversidad cultural y una herencia milenaria transmitida por los pueblos originarios y las comunidades agrarias.



Agregó que la lucha por conseguir un México de igualdad y equidad en materia económica, política y social, además de generar condiciones democráticas que incluyan a todos los mexicanos sin distinciones, ha sido tarea permanente de los morenistas desde la fundación del partido.



"En ese sentido, Manuelita Obrador Narváez ha trabajado desde hace años de manera incansable, junto a pobladores de los pueblos indígenas, en fomentar el desarrollo, el bienestar social y la integridad cultural de sus comunidades, actividades que jamás realizaron los gobiernos neoliberales que siempre los menospreciaron", apuntó.



Y recalcó que la Cuarta Transformación de la vida pública de México, garantiza la autodeterminación de los pueblos originarios en el marco de la Unidad Nacional.



Usuarios de redes sociales protestaron y le recriminaron la usurpación de una candidatura a diputada federal por el Distrito 1 con sede en Palenque, que corresponde a los pueblos originarios.



Y, así, Yaneth Cruz Gómez, mujer indígena tojolabal, líder comunitaria, le espetó que era lamentable la postura que asumió, pues los pueblos indígenas no quieren voceros, los pueblos indígenas no necesitan representantes, no necesitan que los tutelen, los pueblos indígenas sólo exigen el cumplimiento de sus derechos.



"Las acciones afirmativas deben cumplirse y son obligatorias, nuestros derechos no son negociables, el Estado Mexicano no puede seguir invisibilizando nuestra presencia en este país. El hecho de que usurpen identidad por despojarnos de nuestros espacios debe ser sancionados", soltó Cruz Gómez.



La activista fundadora de Morena y militante de ese partido le dijo a Sales Ruiz que su discurso le recordó esa misma voz que reprimieron sus mayores, quienes por años les dijeron que no tenían derechos.