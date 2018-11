Indiferente ´Piojo´ a la Copa Azul

Ciudad de México

Miguel Herrera, técnico del América, aseguró que no le genera nada la conquista de la Copa MX lograda por Cruz Azul, aunque lo felicitó por el triunfo logrado la noche del miércoles en Monterrey.

En rueda de prensa, el timonel azulcrema fue cuestionado de la victoria de Cruz Azul para agenciarse el título copero y dijo: "¿No trajeron el trofeo acá, no?. Ah, entonces no me genera nada".

Después felicitó al plantel cruzazulino por su coronación, del que manifestó: "Hicieron bien el torneo de Copa y nada más. ¿Qué más puedo decir?".

Finalmente, aseveró que no le preocupa lo que hagan otros clubes, pues él sólo se enfoca en lo que hacen las Águilas en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, donde el cuadro que dirige marcha entre los punteros y prácticamente calificado a liguilla.

"Ni me ocupa ni preocupa lo que hacen otros clubes, pues es su trabajo. Nosotros nos esforzamos por el torneo de la Liga y queremos una buena liguilla para conseguir el título", concluyó.