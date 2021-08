India sufre 200.000 muertos y probablemente muchos más no se han contado

Pero el hospital no lo dejaba entrar sin una hoja de registro del director médico del distrito. Para cuando el hijo lo recibió, su padre había muerto en el automóvil, justo afuera de las puertas del hospital.

"Mi padre habría estado vivo hoy si el hospital lo hubiera admitido en lugar de esperar un papel", dijo Rohitas Karan.

Las historias de muertes enredadas en la burocracia y las averías se han vuelto lamentablemente comunes en India, donde las muertes el miércoles superaron oficialmente las 200.000. Pero se cree que la verdadera cifra de muertos es mucho mayor.

En India, los datos de mortalidad eran deficientes incluso antes de la pandemia, la mayoría de las personas murieron en sus hogares y sus muertes a menudo no se registraron. La práctica es particularmente frecuente en las áreas rurales, donde el virus ahora se está propagando rápidamente.

En parte, esta es la razón por la que esta nación de casi 1.400 millones ha registrado menos muertes que Brasil y México, que tienen poblaciones más pequeñas y menos casos confirmados de COVID-19.

Si bien es difícil determinar las cifras exactas en una pandemia, los expertos dicen que una dependencia excesiva de los datos oficiales que no reflejaban el verdadero alcance de las infecciones contribuyó a que las autoridades fueran sorprendidas por un gran aumento en las últimas semanas.

"Las personas que podrían haberse salvado están muriendo ahora", dijo Gautam Menon, profesor de física y biología en la Universidad de Ashoka. Menon dijo que ha habido un "recuento muy bajo" de muertes en muchos estados.

India pensó que lo peor había pasado cuando los casos disminuyeron en septiembre. Pero las infecciones comenzaron a aumentar en febrero, y el miércoles, 362,757 nuevos casos confirmados, un récord mundial, empujaron el total del país a más de 17,9 millones, solo superado por EE. UU.

Los medios locales han informado de discrepancias entre los recuentos oficiales estatales de muertos y el número real de cadáveres en crematorios y cementerios. Muchos crematorios se han derramado en estacionamientos y otros espacios vacíos mientras las piras funerarias ardientes iluminan el cielo nocturno.

Las muertes diarias de India, que casi se han triplicado en las últimas tres semanas, también reflejan un sistema de atención de salud destrozado y con fondos insuficientes. Los hospitales luchan por obtener más oxígeno, camas, ventiladores y ambulancias, mientras que las familias organizan sus propios recursos ante la ausencia de un sistema en funcionamiento.

Jitender Singh Shunty dirige un servicio de ambulancia en Nueva Delhi que transporta los cuerpos de las víctimas de COVID-19 a un crematorio temporal en un estacionamiento. Dijo que los que mueren en casa generalmente no se contabilizan en los recuentos estatales, mientras que la cantidad de cadáveres ha aumentado de 10 a casi 50 por día.

"Cuando llego a casa, mi ropa huele a carne quemada. Nunca había visto tantos cadáveres en mi vida ", dijo Shunty.

Los cementerios también se están llenando rápidamente. El cementerio musulmán más grande de la capital se está quedando sin espacio, dijo Mohammad Shameem, el sepulturero principal, y señaló que ahora enterraba casi 40 cuerpos por día.

También en el estado sureño de Telangana, médicos y activistas están impugnando los recuentos oficiales de muertes.

El 23 de abril, el estado dijo que 33 personas habían muerto por COVID-19. Pero entre 80 y 100 personas murieron en solo dos hospitales en la capital del estado, Hyderabad, el día anterior. No está claro si todos se debieron al virus, pero los expertos dicen que las muertes por COVID-19 en India no se enumeran como tales.

En cambio, muchos se atribuyen a afecciones subyacentes a pesar de que las pautas nacionales piden a los estados que registren todas las muertes sospechosas de COVID-19, incluso si el paciente no se hizo la prueba del virus.

Por ejemplo, Nueva Delhi registró oficialmente 4.000 muertes por COVID-19 para el 31 de agosto, pero esto no incluyó las muertes sospechosas, según los datos a los que tuvo acceso The Associated Press bajo una solicitud de derecho a la información. Desde entonces, las muertes se han más que triplicado a más de 14,500. Los funcionarios no respondieron a las consultas sobre si ahora se incluyen las muertes sospechosas.

En Lucknow, las autoridades dijeron que 39 personas murieron a causa del virus en la ciudad el martes. Pero Suresh Chandra, que opera su crematorio eléctrico Bhaisakhund, dijo que su equipo había cremado 58 cuerpos de COVID-19 el martes por la noche, y 28 más fueron cremados en un crematorio cercano el mismo día.

Ajay Dwivedi, un funcionario del gobierno en Lucknow, reconoció que se estaban incinerando más cuerpos, pero dijo que incluían cadáveres de otros distritos.

El año pasado, el gobierno indio utilizó un número bajo de muertes y casos para declarar la victoria contra el coronavirus. En octubre, un mes después de que los casos comenzaran a disminuir, el primer ministro Narendra Modi dijo que India estaba salvando más vidas que los países más ricos. En enero, se jactó en el Foro Económico Mundial de que el éxito de la India fue incomparable.

En el centro de estas declaraciones había datos dudosos que dieron forma a las decisiones políticas.

La información sobre dónde las personas se infectaban y murieron podría haber ayudado a India a prepararse mejor para el aumento actual, dijo el Dr. Prabhat Jha, epidemiólogo de la Universidad de Toronto que ha estudiado las muertes en India.

Los datos precisos habrían permitido a los expertos mapear el virus con mayor claridad, identificando puntos críticos, impulsando las vacunas y fortaleciendo los recursos de salud pública, dijo.

"No se puede salir de una pandemia sin datos", dijo.

Pero incluso cuando se dispone de datos fiables, no siempre se ha tenido en cuenta. Con las infecciones que ya estaban aumentando en marzo, el ministro de Salud, Harsh Vardhan, declaró que India se acercaba al "final del juego". Cuando los casos diarios ascendían a cientos de miles, el Partido Bharatiya Janata de Modi y otros partidos políticos realizaban mítines electorales masivos, atrayendo a miles de simpatizantes sin máscara.

El gobierno también permitió que se celebrara un festival hindú que atraía a cientos de miles de personas a las orillas del río Ganges a pesar de las advertencias de los expertos de que estaba comenzando una oleada devastadora.

Muchos ya estaban convencidos de que COVID-19 no era muy letal ya que el número de muertos parecía bajo.

El Ministerio de Salud de India no respondió a las consultas de AP, y los ministros del partido de Modi desviaron las preguntas sobre los recuentos de muertes.

Manohar Lal Khattar, ministro en jefe del estado de Haryana, dijo a los periodistas el lunes que los muertos nunca volverán y que "no tiene sentido un debate sobre el número de muertos".

La Asociación Médica de la India dijo en febrero que 734 médicos habían muerto de COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Días después, el Ministerio de Salud de la India calculó el número en 313.

"Esto es un crimen", dijo el Dr. Harjit Singh Bhatti, presidente del Foro Progresista de Médicos y Científicos. "El gobierno mintió sobre la muerte de los trabajadores de la salud primero, y ahora miente sobre la muerte de ciudadanos comunes".