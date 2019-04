India pone en órbita un satélite espía secreto de próxima generación

Este 1 de abril, la Agencia India de Investigación Espacial puso en órbita exitosamente un satélite de vigilancia de próxima generación junto con 28 microsatélites industriales privados.

Un cohete de cuatro etapas despegó desde el cosmódromo de Satish Dhawan, en el sudeste del país, a las 9:27 hora local con la carga útil militar y comercial.

El sistema EMISAT, de 436 kilogramos de peso, proporcionará inteligencia electrónica para las Fuerzas Armadas del país, utilizando un dispositivo de medición en el espectro electromagnético, desarrollado por la Organización para la Investigación y el Desarrollo de Defensa india.

El sofisticado dispositivo es uno de los proyectos más clasificados y protegidos de Nueva Delhi y está destinado a detectar radares hostiles.

