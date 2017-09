Independiente se registra para 2018

Cd. Victoria, Tam.- El político y empresario del ramo de la construcción, Francisco Arellano Conde, presentó este mediodía ante la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral de la localidad su carta de intención para participar como candidato independiente a la diputación federal por el V Distrito con sede en Ciudad Victoria, y siete municipios del centro del estado.

"Me impulsa el cariño de servir a la gente, es el principal objetivo, creo que me he caracterizado por tener vocación de servicio", indicó brevemente a su llegada a la Junta Distrital ubicada en el 19 Veracruz y Alejandro Prieto de esta capital; Arellano Conde militó por largos años dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional, militancia a la que renunciaría hace aproximadamente tres meses para poder participar en este proceso electoral por la vía independiente.

"Me voy no decepcionado de los partidos políticos, sino que es una oportunidad que se me brinda y creo que a lo mejor pueden salir cosas buenas, depende de lo que diga también la sociedad civil, el tejido social, vamos a trabajar duro y hay que hacer proyectos que lleguen, no nada más proyectos de promesas".

El hoy aspirante a una candidatura independiente a diputado federal ha formado parte del patronato de la Cruz Roja Mexicana y del Club Rotario en esta capital, así como ha ocupado diversos cargos dentro del Partido Revolucionario Institucional, "he estado en búsqueda del voto y ya conozco el territorio del quinto distrito".

Finalmente aseguró que tras el pasado proceso electoral 2015-2016 se vio una buena aceptación para los candidatos independientes, en el cual lograron alzarse estos con el triunfo en dos municipios (Llera y Jaumave), por lo cual consideró que la vía independiente es una buena opción para participar en política al margen de los partidos políticos.