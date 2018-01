‘Independientes no representan a los ciudadanos’, Marte Alejandro

Cd. Victoria, Tam.

Al desmarcarse de la corriente nacional de candidatos independientes quienes buscarán participar en el proceso electoral de este año, el regidor Marte Alejandro Ruiz Nava dijo que estudiará la posibilidad de participar en la elección de presidente municipal de Ciudad Victoria con los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo.

“Hay invitaciones de parte de varios partidos políticos con los que yo he tenido un acercamiento y me he sentado con ellos a platicar, como sabemos México necesita una transformación, necesita que todos unidos podamos hacer la diferencia”, Ruiz Nava formó parte de la planilla independiente encabezada por el doctor Xicoténcatl González Uresti en el 2016.

El regidor dijo que valorará la opinión pública ya que aceptó que sería un cambio radical haber participado en un proceso electoral bajo el manto de candidato ‘independiente’ y en otro bajo las siglas de partidos políticos, no obstante enfatizó que los candidatos independientes no necesariamente son representativos de los ciudadanos, “cambiar de una ideología tan drástica o que digan que antes era independiente y después me fui a un partido creo que también los ciudadanos merecen un respeto”.

Y agregó, “a nivel nacional los independientes no representan a los ciudadanos, representan a un poder como se dice la ‘Mafia del Poder’, y hay que reconocerlo, el hecho de que en un momento dado seamos independientes o que tengamos esta ideología no pertenecemos a los independientes a nivel nacional”.

Finalmente Marte Alejandro Ruiz aclaró que decidió no participar como aspirante a la alcaldía por la vía independiente debido a lo costoso que resulta una campaña para acceder al 3 por ciento de la lista nominal de electores, “durante muchos años luchamos para que se nos diera la oportunidad de poder participar y ningún partido político nos había dado la oportunidad ni nos prestaba atención, y ahora decirles que no cuando estuvimos luchando para que se nos volteara a ver, yo creo que hay que analizarlo bien”.