Indemnizarán a pescadores. Dará apoyos TransCanadá

San Fernando, Tam.- Más de 13 mil pescadores de Tamaulipas recibirán apoyos económicos de la empresa TransCanadá por los daños ecológicos que se vienen registrando por la construcción del gasoducto marino Texas- Tuxpan.

Representantes de los pescadores en el movimiento social informaron que todo se encuentra listo para que en breve aterricen los primeros apoyos económicos para los socios de las diversas cooperativas pesqueras y los pescadores "libres".

En las negociaciones que se han formalizado con la empresa TransCanadá se estableció el pago 8 a 13 mil pesos para pescadores que sean socios de agrupaciones pesqueras en tanto que los "libres", recibirán de 6 a 7 mil pesos. La ayuda sería en una sola exhibición y por vez única dentro de los dos años en que se encuentra programada la construcción de esta obra, que atravesará por zonas del Golfo de México, destruyendo arrecifes de coral que constituyen zonas de reproducción de especies acuáticas, que son capturadas con fines comerciales. Por otra parte se dio a conocer que la entrega de estos apoyos sería en este mismo mes, beneficiándose poco más de 13 mil pescadores que realizan sus actividades en el litoral de la Laguna Madre y costas del Golfo de México desde el municipio de Matamoros a Altamira Tamaulipas.

----

Pagan en una o dos semanas

Por: Felipe Valle

Matamoros, Tam.- La Federación de Cooperativas Pesqueras del Norte de Tamaulipas informó que el pago prometido como indemnización a pescadores podría iniciar en unas 2 ó 3 semanas y que desconoce si se redujo el monto, que sería de 8 mil pesos para cada uno por los contratiempos que pudo haber ocasionado la construcción del gasoducto marino de TransCanadá. El dirigente de este organismo, Enrique Lozano Garza, dijo desconocer la versión dada por algunos pescadores cooperativistas, quienes se quejaron de que les habían reducido el apoyo en 1 mil pesos. Varios pescadores habían manifestaron el pasado fin de semana que se les había confirmado que en lugar de 8 mil pesos ahora sólo les tocarían 7 mil, por lo que estaban inconformes pero resignados.

La Federación, agregó, "no tiene conocimiento de esto, hasta donde sabemos, sigue firme el apoyo económico de los 8 mil pesos que la empresa Transcanadá, constructora encargada de los trabajos del gasoducto, ofreció como indemnización, no sabemos de dónde salió esta versión porque no nos han informado de algún cambio".

Lo que sí mencionó es que la entrega de los recursos estaría comenzando en 2 ó 3 semanas, lo que espera se cumpla con contratiempos.

En lo que respecta a los pescadores de la Laguna Madre en los municipios de Matamoros y San Fernando afiliados a esta organización, mencionó que son aproximadamente 3 mil 500 los que recibirían la indemnización.