Indagarán a juez de caso Robles

CIUDAD DE MÉXICO.

En su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el pasado 15 de enero Zaldívar turnó a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA) la queja de la defensa de Robles y las transcripciones de la audiencia del 26 de octubre pasado, para abrir la indagatoria. "Ante la posibilidad de que los acontecimientos expuestos pudieran constituir alguna causa de responsabilidad administrativa, se estima necesario remitir a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas las constancias que conforman el expediente en que se actúa, así como los medios de prueba exhibidos, para el efecto de que se realice la investigación correspondiente y en su caso, se emita el informe que se determine procedente", dice el documento suscrito por Zaldívar y el magistrado Jaime Santana Turral, secretario Ejecutivo de Disciplina del CJF. Según las disposiciones, la UIRA deberá realizar una investigación sobre los hechos y al término de la misma rendirá un informe que servirá de base para determinar si existen los elementos suficientes para iniciarle un procedimiento administrativo de responsabilidad al también sobrino de la diputada morenista Dolores Padierna.

Esta queja, registrada con el número 2277/2019, fue presentada por la defensa de Robles derivado de su desempeño en la audiencia de reposición de medida cautelar, celebrada el 26 de octubre, en la que Delgadillo ratificó la prisión preventiva justificada a la procesada. Según el documento consultado, los quejosos acusaron que el juez "impidió grosera y soezmente que la parte imputada hiciera uso de la voz para refutar y defenderse de sus calumnias, llamando falsarios a sus defensores". "Se condujo con parcialidad en contra de los intereses de la imputada. Su conducta ha sido soez, beligerante, irónica e intimidante en contra de sus prerrogativas e intereses procesales", señala la queja. Conceden suspensión La Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió una suspensión definitiva en contra de la inhabilitación de 10 años que la Función Pública le impuso a Rosario Robles en septiembre pasado.

El despacho de abogados que defiende a la ex titular de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, señaló en un comunicado que con esta resolución la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos en la Administración Pública Federal queda sin efectos hasta que no se resuelva el juicio contencioso administrativo 2434/19-17-06-2. "Lo anterior significa que Rosario Robles Berlanga no será inscrita en el Registro de Servidores Públicos Sancionados tras considerar que, con la resolución de la Secretaría de la Función Pública 'se perjudica el derecho de imagen de la solicitante, en el ámbito personal y profesional, creando con ello un perjuicio de difícil reparación'", indicó la defensa.