Indagan UIF y SFP a superdelegados

Ciudad de México.

En colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene abiertas investigaciones contra por lo menos dos superdelegados estatales del gobierno federal, indicó ayer Santiago Nieto, titular del organismo de Hacienda.

"La Secretaría de la Función Pública ha planteado, si la memoria no me falla, el caso de nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular", dijo en el Palacio Nacional.

Aunque no mencionó nombres, el funcionario señaló que también hay indagatorias contra gobernadores, por presuntos vínculos con lavado de dinero.

"Hemos estado viendo temas con la SFP respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas y hemos presentado las denuncias correspondientes. Seguimos trabajando también en la revisión respecto de eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y exgobernadores, y vamos a seguir con esa línea", dijo.

Nieto confirmó que se abrieron indagatorias contra más exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero indicó que está obligado a actuar con sigilo, por lo que no dio detalles.

"Hay una investigación respecto del señor (Gerardo) Ruiz Esparza y una denuncia ya presentada ante la Fiscalía General de la República respecto a los manejos de OHL Aleática", reiteró.

Sobre la contribución de la UIF en el combate al narcotráfico, el funcionario aseguró que, hasta el momento, han sido bloqueadas 756 cuentas relacionadas con diversos cárteles, lo que implica el congelamiento de 800 millones de pesos.

BAJO LA LUPA

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, informó el 24 de octubre a la Cámara de Diputados que 10 superdelegados son investigados por el posible uso irregular de los programas sociales.

Durante una comparecencia en San Lázaro, indicó que se trata de 12 denuncias en las que se investiga a los funcionarios encargados de los programas para el desarrollo en los estados.

Al responder a cuestionamientos de los legisladores sobre investigaciones de corrupción de funcionarios del actual gobierno, la funcionaria señaló que los superdelegados están en riesgo de ir a la cárcel.