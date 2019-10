Indagan transa en becas Conacyt

Cd. de México.

Uno de los indagados es Samuel Manterola Martínez, subdirector de Becas en el Extranjero en el sexenio pasado y quien ya ha sido llamado a declarar en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0002112/2016.



De acuerdo con documentos judiciales, la investigación deriva de una denuncia que presentó el propio organismo ante la FGR por el "apoderamiento de recursos" de las becas para los estudiantes de maestría y doctorado fuera del País, aunque la información consultada no precisa montos.



En particular, se denunció el uso presumiblemente ilícito del dinero de las becas de las Convocatorias Conacyt para la Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Programas de Posgrado de Calidad en el Extranjero 2013, 2014, 2015 y 2016.



Si bien esta investigación formalmente fue iniciada en 2016, fue apenas el 3 de diciembre pasado, al inicio del presente sexenio, cuando la Subprocuraduría de Delitos Federales de la FGR citó a declarar a Manterola Martínez.



El ex funcionario se presentó el 11 de diciembre ante la Fiscalía pero se reservó su derecho a declarar.



La FGR volvió a citar a Manterola el 21 de enero pasado, para ponerle a la vista los tomos que integran la carpeta de investigación.



El 19 de febrero Manterola presentó por escrito su entrevista en calidad de imputado y solicitó copias de la carpeta, mismas que le negó el Ministerio Público.



A partir de entonces, el indiciado inició un litigio para tener las copias de la indagatoria, mismo que recién concluyó con una sentencia del Primer Tribunal Colegiado Penal, que ordenó a la FGR entregarle las constancias.



"Según se advierte de la demanda de amparo, el quejoso está siendo investigado, por la denuncia del Conacyt, con motivo del apoderamiento de recursos de esta institución, y que ocurrió con motivo del proceso de becas de las Convocatorias Conacyt para la Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Programas de Posgrado de Calidad en el Extranjero 2013, 2014, 2015 y 2016", dice el resolutivo.



Contador público de profesión, Manterola fue analista de tarjeta de crédito en Multibanco Mercantil Probursa de 1990 a 1993 y laboró en el Conacyt desde el 16 de abril de 1994 hasta el pasado 15 de enero, siempre en las áreas relacionadas con las becas.



Entre 1994 y 2006 fue coordinador en la direcciones de Planeación y Operación de Becas; de Asignación y Operación de Becas, y de Formación de Científicos y Tecnólogos.



De 2006 a 2011 se desempeñó como jefe de departamento en esta última y en la Dirección de Becas, mientras que de 2011 a enero de este año ocupó el cargo de subdirector de Becas en el Extranjero del Conacyt.