Indagan protección de jueces al narco

Cd. de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a funcionarios y ex servidores públicos de Aguascalientes que presuntamente protegían a la organización criminal dedicada al narcotráfico, denominada "La Oficina", vinculada a los Beltrán Leyva.



La dependencia federal también indaga a dos Magistrados federales que absolvieron a 19 agentes de la Policía Municipal de Aguascalientes -acusados de proteger a "La Oficina" e implicados en el asesinato de un comandante- argumentando torturas que no fueron probadas con dictámenes periciales ni con el Protocolo de Estambul.

"Hay investigaciones que llevamos a cabo que lastiman y que en un momento ponen nerviosas a las gentes, pero esto no nos va a detener, la instrucción que yo tengo y el apoyo que yo tengo por parte del Fiscal (Alejandro Gertz Manero) es que hagamos las cosas con absoluta transparencia y que nada nos intimide", dijo Felipe Muñoz Vázquez, subprocurador de Delitos Federales.



"Sí tenemos investigaciones en el Estado, debo de ser franco, tomarán su curso, se llevarán a cabo con absoluta transparencia, seremos respetuosos. Creo que el Estado cuenta con un Fiscal que es una gente honorable, entonces, en eso estamos".



Aunque no precisó nombres, Muñoz informó que están en curso ambas indagatorias, e incluso mencionó que la iniciada contra los impartidores de justicia fue por una denuncia que él presentó ante la PGR, hoy FGR, cuando ocupaba el cargo de Procurador de Justicia de esa entidad.



Sin embargo, documentos judiciales señalan que los Magistrados son Óscar Mauricio Maycott Morales y Herminio Huerta Díaz, quienes absolvieron a los presuntos asesinos de Jesús Camilo Reyes Gutiérrez, comandante de Policía Municipal de Aguascalientes, ejecutado en 2011.



Maycott, hoy Magistrado, los exoneró el 21 de marzo de 2014 por el delito de delincuencia organizada, cuando era Juez Primero de Distrito en Aguascalientes, mientras que Huerta confirmó ese fallo como titular del Tribunal Unitario de la entidad.



"Resulta que al juez que los absuelve nosotros le presentamos el Protocolo de Estambul, cuando él decía que habían sido torturados, porque venían alegando la tortura. Entonces, aportamos el Protocolo de Estambul de la PGR y lo desestima ¿por qué lo desestima? Dice, 'el Protocolo de Estambul no acredita la existencia de La Oficina'. ¿qué tiene que ver el Protocolo de Estambul con el grupo de La Oficina?", cuestionó el subprocurador.



"Fue un juez federal, lo que motiva que yo dé vista y se inicie una averiguación previa en contra del juez y del magistrado, se encuentra en la PGR. El Protocolo de Estambul no tiene por qué acreditar la existencia de un grupo delictivo".



No todos los policías quedaron libres, a pesar de ser absueltos en el juicio federal, porque también fueron procesados en el fuero común por el delito de homicidio.



El grupo criminal de "La Oficina" recientemente se ha vinculado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.



"Este grupo delictivo me pareciera que otra vez como que anda resucitando, porque cuando nosotros salimos de Aguascalientes (en 2015) los dejamos muy acotado. De acuerdo con las informaciones de asuntos que estamos llevando a cabo, tenemos identificado que allí anda medio colaborando con otro grupo", dijo el subprocurador.