Indagan a Maki por desvío de recursos

Supuestos actos anticipados de campaña y señalamientos por el uso de recursos públicos, forman parte de los cargos que se estipula en la queja que presentaron militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en contra de la alcaldesa y candidata a la reelección por el PAN, Maki Ortiz.

De acuerdo con la Consejera Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), en Reynosa, Alicia Campos, la noche del pasado lunes 9 de marzo, representantes de MORENA entregaron el expediente con el que solicitan se cancele el registro de la también alcaldesa de Reynosa.

"Yo no determinó si es procedente o no, lo determina el Tribunal, sé que ellos piden que no se le de el registro a la alcaldesa y candidata de la coalición Tamaulipas al Frente, porque suponen que hizo actos anticipados de campaña y suponen usos de recursos públicos", dijo Campos.

Confirmó que el personal de IETAM envió las pruebas y documentos de la misma denuncia a la central en Ciudad Victoria para que se analice el caso.

Fuentes del IETAM en Ciudad Victoria, confirmaron a EL MAÑANA que se analizará el expediente para después solicitar la intervención de los representantes de MORENA y del PAN para que ambos puedan aclarar lo estipulado en la queja.

"Se debe realizar un expediente para ver quienes son los quejosos y en su caso se tendrá que realizar una audiencia de pruebas para que cada parte aclare lo que se les esta imputando, pero solo intervienen los quejosos", dijo la fuente del IETAM

En caso de proceder, la Dirección Jurídica presentará las pruebas ante el Consejo General y posteriormente se emitirá una sanción y/o declaración pública sobre el tema.

La Ley no obliga a los candidatos que buscan la reelección a dejar los cargos públicos que actualmente ocupan, pero deberán estar en el entendido que no se podrán utilizar recursos públicos para los actos de campaña.

No se podrá echar mano de vehículos municipales, ni de personal que labore en el Ayuntamiento o equipo de sonido para la promoción y difusión de la campaña política.

Y se precisa que no existe una ficha límite para que la alcaldesa Maki Ortiz, solicite licencia y dedicarse de lleno a la campaña.

