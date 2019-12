Indagan causas de fatal incendio en restaurante

Río Grande City, Tx.- Continúan las investigaciones para determinar las causas del fatal incendio registrado la madrugada del viernes en un restaurante de la ciudad de Río Grande, donde, desafortunadamente, perdió la vida una mujer que en ocasiones pasaba la noche en el lugar.

De acuerdo a lo destacado por el dueño del restaurante, la mujer a veces pasaba la noche en el negocio, de lo cual tenía perfecto conocimiento el propietario y se lo permitía a su empleada, de 31 años de edad, víctima fatal en este incidente.

El jefe de bomberos, Manuel Muñiz, destacó que eso no está en contra del código de incendios, pero que no es recomendable que se lleve a cabo, y una prueba de que no debe de ser una práctica común, es la lamentable muerte de una mujer.

Los hechos tuvieron lugar durante las primeras horas del viernes, en las instalaciones del restaurante Mesquite Grill and Country Store, mismo que se encuentra localizado en la cuadra 600 de la calle Old El Sauz, de la ciudad de Río Grande.

La investigación para determinar las causas que originaron el incendio continúa y ahora están tomando parte investigadores del estado, luego de que el local quedó prácticamente consumido en su totalidad por el siniestro.