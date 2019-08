Indagan a Facebook por oír chats de usuarios

Nueva York, Estados Unidos.

Facebook Inc arriesga una nueva disputa con los organismos de control de la privacidad de la Unión Europea después de que Bloomberg informara que el gigante de las redes sociales pagó a contratistas para que transcribieran clips de audios de los usuarios de sus servicios.



La Comisión de Protección de Datos de Irlanda dijo que está "buscando información detallada de Facebook sobre el procesamiento en cuestión", después de que la compañía confirmara que había transcrito audios de los usuarios en la aplicación Messenger.



El regulador irlandés, que toma la iniciativa en cuanto a la supervisión de Facebook en Europa, dijo que ya está analizando un procesamiento de datos similar realizado por Google, Apple Inc y Microsoft Corp.



"Ahora estamos buscando información detallada de Facebook sobre el procesamiento en cuestión y cómo Facebook cree que dicho procesamiento de datos cumple con sus obligaciones bajo las reglas de privacidad de la UE", dijo el regulador irlandés en un comunicado enviado por correo electrónico.



La compañía no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la revisión irlandesa. Previamente, Facebook había confirmado haber transcrito audios de usuarios, pero aclaró que ya no lo hará, tras el escrutinio en otras compañías.



Las acciones de Facebook bajaban 2.2 por ciento en la Bolsa de Nueva York.



Grandes compañías tecnológicas como Amazon, Apple y ahora Facebook han sido criticadas por recopilar fragmentos de audio de dispositivos informáticos de consumo y someter esos clips a revisión humana, una práctica que los críticos afirman invade la privacidad.



Bloomberg fue el primero que reportó en abril que Amazon tenía un equipo de miles de trabajadores en todo el mundo escuchando solicitudes de audio de Alexa con el objetivo de mejorar el software y que se utilizó revisión humana similar en el caso de Siri de Apple y Google Assistant.



Apple y Google precisaron que ya no se involucran en esa práctica y Amazon informó que permitirá a los usuarios optar por no ser parte de la revisión.



No solo el regulador de Irlanda -donde Google, Apple y Facebook mantienen su base principal en la UE- comenzó a indagar en profundidad posibles violaciones de privacidad. Funcionarios en Estados Unidos y en otras partes de Europa también están investigando el procesamiento de revisores humanos empleados para escuchar los comandos de voz grabados por asistentes digitales.