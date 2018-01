Indaga Cofece una probable concentración en fármacos

Ciudad de México

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación para determinar la probable existencia de una concentración ilícita en el mercado de distribución y comercialización al mayoreo de productos farmacéuticos, de higiene y belleza personal en el País.

El organismo antimonopolios detalló en un comunicado que el expediente IO-001-2017 se inició de oficio el 27 de junio de 2017, derivado de diversa información que dio indicios para suponer la existencia de una operación entre empresas que puede resultar ilícita de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica.

No obstante, detalló que el procedimiento de investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de alguna empresa, ya que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos, a quienes en caso de ser considerados probables responsables, se les deberá oír en defensa.

La Cofece explicó que las concentraciones ilícitas son aquellas que tienen por objeto o efecto obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia o la competencia económica.

Estas conductas podrían conferir o aumentar el poder sustancial de un agente económico, desplazar a otros o establecer barreras a la entrada que impidan a terceros el acceso al mercado o a insumos esenciales, así como facilitar la ejecución de prácticas monopólicas.

Cabe destacar que la Cofece puede abrir una investigación por una posible concentración ilícita cuando, teniendo la obligación de ser notificada, no se presente la respectiva solicitud a la Comisión, se haya presentado información falsa, o bien, se incumplan con las condiciones establecidas en la resolución. También si, aún sin tener que notificarse, no haya pasado un año desde su realización.

“En cualquiera de los supuestos anteriores, la Cofece debe contar con indicios de que la operación de que se trate pudiera ser dañina para el proceso de competencia económica”, expuso.