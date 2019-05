Ciudad de México.

Primero su dueto con Madonna y ahora esto. Nuevamente el cantante colombiano Maluma sorprendió luego de anunciar que incursionará en el mundo del cine.

Pero tranquilos, no se me alboroten, el colombiano no pretende quitarle el trono a Alfonso Cuarón, ni a ningún otro talentoso cineasta. El cantante no lo hará como actor, ni mucho menos como director. Maluma tiene bien claro que lo suyo es el perreo.

SU HISTORIA

Se trata más bien de un documental sobre su carrera como músico, mismo que estará disponible, en la plataforma premiere de YouTube, el proximo 5 de junio, que llevará como titulo: 'Maluma: Lo que fui, lo que soy y lo que seré'.

Durante la noche de ayer en el Brandcast Us 2019, YouTube presentó sus nuevas series y proyectos destacando el documental del colombiano, el cual está compuesto por entrevistas exclusivas y reveladoras con familiares, amigos y el propio Maluma.

Yo veía mi futuro en el futbol... pero ya desde chiquito, me encantaba la música", dijo el intérprete en lo que es el primer adelanto de su documental.