Incursiona en el thriller

"Comenzamos el rodaje hace unos días, todo en Madrid, Najwa es la protagonista, es un sueño para mí. Cuando supe que la actriz de Los Amantes del Círculo Polar y Abre los Ojos había aceptado, fue algo increíble", contó Caro a su paso por la alfombra roja de los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

SE RESERVA EL NOMBRE

La serie, de la que se reservó por ahora el nombre, contará con un talento y creativos 100 por ciento de España.

Y además será el primer thriller del especialista en comedias como La Casa de las Flores o Amor de Mis Amores.

"Es un guión mío que tenía guardado, es el primer thriller y espero salir bien librado, yo siempre le digo a la empresa que estoy en una etapa experimental", señaló Caro, quien recientemente terminó el musical Érase Una Vez. Pero Ya No.

Nimri, figura también de Lucía y el Sexo, sólo adelantó que está muy contenta tanto con el trabajo de Caro, como con el éxito de La Casa de Papel.

"Son de esas cosas que pasan ´once in a while´, el cine anglosajón está a tope, pero la unión hispanoamericana. ´we are here, bitches´", compartió la actriz.