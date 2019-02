Incursiona en el género cumbia y urbano

"Me tardé en sacar un sencillo porque quería encontrar algo nuevo que me hiciera reinventar mis cosas. Pero también quería tomarme el tiempo de explorar, de saber qué me gusta y qué no. Estuve dando muchas vueltas buscando un nuevo yo". Yahir, cantante y actor.

Ciudad de México

Yahir está por cumplir 17 años de carrera artística y considera que llegó el momento de reinventarse, de probar cosas nuevas, sin dejar de lado el romanticismo que lo caracteriza o cediendo a las modas dentro de la música, una visión que dice, sólo los años de experiencia le han dado.

El cantautor, de 39 años de edad, dejó pasar casi tres años para sacar material inédito. Su anterior producción "+allá", vio la luz en 2016, pero este lapso de espera tenía una razón.

"No sólo era una cuestión de canciones, era saber en qué momento estoy y cómo lo estoy viviendo. Tengo un hijo de dos años (Ian) que también quiero que se llene de alegría con mi música, porque es lo que él me da. No quiero seguir cantando cosas tristes porque no estoy en eso".

VIVE NUEVA ETAPA

En este ciclo de su vida, donde su paternidad está jugando un papel importante, también se suma su regreso a casa, pues desde hace tres meses volvió a radicar en Sonora.

"Mi hijo vive acá y no quiero perderme ir por él a la escuela, sus noches de miedo y que esté su papá para darle un abrazo, para dormir con él, no quiero perderme nada de eso. Entonces todo mi tiempo libre será con él, con mis viejitos, mi familia. También ahí empezó la búsqueda de todo. En Sonora se escucha mucha cumbia, somos de acordeón y eso es lo que tiene mi música ahora, que también es muy colombiano, pero aquí en el norte lo escuchamos y lo mamamos desde que nacimos", asegura.

LANZA NUEVO SENCILLO

Yahir dará muestra de su cambio con el lanzamiento de "Entre nosotros dos", sencillo con el cual por primera vez aborda los ritmos latinos y bailables.

"Esto es especial porque empiezo a trabajar en un proyecto distinto que tenga esta nueva ola de dembow latino (un ritmo constante y más rápido que el reggaetón) dentro del pop sin ser reguetón, porque no es un tema que yo conozca al máximo, no me podría aventurar a hacer reguetón porque creo que con eso naces. Es un ritmo que traes en la sangre y lo hablas, no me atrevería a meterme por ahí".

RITMO Y LETRA PEGAJOSA

Además del toque de picardía que el colombiano Efraín Ardila imprimió en su composición, el compás y lo pegajoso de la letra fue lo que hizo que Yahir se inclinara por este tema. La canción habla de la complicidad que surge entre una pareja que debe de guardar sus secretos más íntimos entre sí.

"Sobre todo estoy cantando algo de mi edad, no estoy cantando un dembow de un joven de 18 años. Estoy cantando una letra madura de algo que me puede pasar a mi en cualquier lugar a donde vaya".

Yahir explicó que su tema "Entre nosotros dos" lo llevó a incursionar en ritmos de cumbia con letras muy románticas, así que tanto él como el productor Andrés Castro decidieron que el dembow le iba muy bien.

"Tenía que buscar mis letras, lo que quería decir de una manera linda, porque no quiero perder la esencia de cantar románticamente aunque sea arriba del beat de dembow. Tampoco quería perder la esencia del pop, por eso tenía que estar seguro, completamente convencido de que estoy haciendo algo que es muy mío, incluso explorando otros ritmos".

GRABA EN CUBA

La ciudad de La Habana reunió el color y la alegría que el cantante buscaba para el video de esta canción, pero sobre todo reflejaba el sabor latino que Yahir quería resaltar en esta nueva faceta como artista.

"Estoy agarrando un camino que me tiene muy contento. Las baladas que tengo son una cosa bella, hablan mucho de amor, tengo uno o dos temas que son un poco más sentidos, pero fuera de ahí todo es pura alegría".

Por el momento el exacadémico no ha pensado en grabar un disco completo, prefiere ir presentando sencillos y así descubrir qué es lo que la gente quiere escuchar de él.

"No quiero que me agarren dormido. Camarón que se duerme dicen por ahí, por eso ya tengo tiempo trabajando en canciones bellísimas, pero seguiré haciendo más y proponiendo", comentó.