Incumplirá la CFE en nuevas ‘plantas’

“La posibilidad de que nos vayamos en blanco este sexenio, sin una sola planta, sin un kilómetro de transmisión, es altísima, y no hay forma de que salgan.

“No hay inversión física, el presidente dice que CFE es fundamental, tanto que hasta quiere una contrarreforma eléctrica, pero amor que no está respaldado por presupuesto federal no es amor, y CFE no tiene presupuesto de inversión (lo que se le asigna es) sólo para que sobreviva”, advirtió Rosanety Barrios.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, el gasto de inversión física que se contempla para la CFE es solo el 10.5 por ciento del total del presupuesto que se pide para la eléctrica estatal que es de 449 mil 997 millones de pesos.

A la mitad del sexenio, la empresa que dirige Manuel Bartlett no ha podido concretar la licitación de una sola central de generación.

En julio del año pasado, se dio a conocer la cancelación de las licitaciones para la construcción de cuatro centrales de generación que se harían bajo el esquema Pidiregas por no tener las condiciones financieras y para evitar endeudamiento.