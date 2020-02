Incumplir con impuestos afectaría a estudiantes

San Juan, TX.- No cumplir con la declaración de impuestos podría poner en riesgo las oportunidades de ayuda financiera los estudiantes, advierten expertos de La Unión del Pueblo Entero.

"Los padres se sacrifican tanto por la educación de sus hijos, pero la ignorancia sobre los requisitos de impuestos sobre la renta de los padres puede llevar a los estudiantes a perder la ayuda financiera que necesitan para asistir y completar la educación superior", advierte Abraham Díaz, especialista en educación.

La organización comunitaria proporciona ayuda para comprender los pasos que debe seguir para brindar a sus hijos la mejor oportunidad de obtener ayuda financiera exitosa.

LUPE invita a padres y estudiantes a informarse cómo el impuesto sobre la renta impacta la ayuda financiera gubernamental.

"Si no presenta sus impuestos, su hijo que va a la universidad corre el riesgo de no recibir ayuda financiera. Si se le solicitó que presentara una declaración de impuestos federales pero no lo hizo y no obtuvo una extensión o suspensión, su estudiante no será elegible para recibir ayuda financiera federal y estatal hasta que presente una declaración de impuestos federales", explica el especialista.

Su hijo que solicite FAFSA o TASFA necesitará su declaración o transcripción del Impuesto sobre la Renta 2019. No se preocupe, no es demasiado tarde para presentar su declaración de 2019.

Si bien la fecha límite de prioridad ya pasó, los estudiantes aún pueden solicitar su paquete de ayuda financiera 2020. Cuanto antes presente la solicitud, más dinero de la subvención es probable que reciba.

Es posible que algunos padres necesiten solicitar o renovar su Número de identificación de contribuyente individual (ITIN) para presentar el impuesto sobre la renta, lo que deberán hacer antes de que su hijo solicite FAFSA o TASFA.

Si no tiene un número de seguro social y no califica para un número ITIN, hay otras opciones disponibles.

En el estado de Texas, todos los estudiantes, independientemente de su estado migratorio, pueden ser elegibles para recibir paquetes de ayuda financiera gratis.

Los padres y los estudiantes pueden comunicarse con la organización con sus preguntas relacionadas con la ayuda financiera y el impuesto sobre la renta, o bien visitar una de las oficinas de LUPE si aún no han presentado su declaración de impuestos de 2019 o si tienen preguntas sobre cómo solicitar o renovar un ITIN.