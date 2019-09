Incumplen en Medio Ambiente Reynosa, Matamoros y Madero

A lo mejor no lo etiquetaron como tal pero sí destinaron un presupuesto de servicios varios una cantidad similar como fue el caso de Ciudad Mante, de Altamira, en donde ellos además ya están trabajando en lo que sigue del proyecto´. Humberto Rangel Vallejo, diputado de la Comisión de Desarrollo Sustentable

Cd. Victoria, Tam.- Por lo menos 24 municipios incumplieron este año con el llamado que el Congreso del Estado les hizo para reservar por lo menos el 1.5 por ciento de su presupuesto para proyectos como plantas tratadoras de aguas residuales o rellenos sanitarios, por lo cual, el próximo año sufrirán un recorte presupuestal de entre el 1.5 y 2 por ciento dependiendo el caso particular.

Esto lo reveló el diputado Humberto Rangel Vallejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, "próximamente llegarán las sanciones a los municipios que no hayan querido ver, o que hayan sido omisos por ignorancia o por ser omisos van a hacerse acreedores a una sanción, hay presidentes que todavía no les cae el veinte o creen que es un juego, pero yo creo que no va a pasar del mes de noviembre y van a empezar a llegar las sanciones".

Municipios como Reynosa, Matamoros o Madero destacan no obstante la mayoría de los ayuntamientos sancionables corresponde a municipios rurales o pequeños, "pero la sanción llegará a chicos y grandes por igual pero no por el Congreso, fue una disposición del pueblo de Tamaulipas que quiere ver resultados y que quiere ver a los municipios trabajando".

Fue a finales de septiembre de 2018 cuando los diputados aprobaron la iniciativa para que los gobiernos municipales reserven al menos el 1.5 por ciento de su presupuesto para proyectos enfocados al cuidado del medio ambiente como la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales, o para la creación de rellenos sanitarios; sin embargo, estos municipios podrán presentar sus proyectos entre los meses de septiembre y octubre para evitar dicha sanción.

"A lo mejor no lo etiquetaron como tal pero sí destinaron un presupuesto de servicios varios una cantidad similar como fue el caso de Ciudad Mante, de Altamira, en donde ellos además ya están trabajando en lo que sigue del proyecto", recalcó, "lo que hará el Estado es que el dinero que tuvieron que haber implementado para proyectos lo va a tener que ejercer la Secretaría para poder darle solución a estos programas".