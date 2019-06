Incumplen capacitados...y ciudadanos no quieren

El Mañana / Staff.- "Quién me hace el favor de apoyar, se los voy agradecer", exclamaba una mujer que intentaba formar por completo el equipo para poder iniciar con la votación.

Fue en la sección 0966 en la colonia Reserva Territorial Campestre, en la escuela Bertha G. de Garza Zamora, donde ciudadanos tuvieron que esperar por más de una hora y media para poder votar.

La razón es que no había funcionarios de casilla, los que se habían comprometido y estaban registrados, no se presentaron por diferentes causas, lo que originó la demora en la instalación de las casillas en Reynosa.

"Con una persona que esté dispuesta apoyarme, no tengo gente para empezar, con una que me ayuden", expresaba la mujer, que no recibía eco a su demanda.

Algunos ciudadanos expresaron que no podían ayudar, ya que tenían otras cosas que hacer y que no podían quedarse todo el día.

Al final un ciudadanos entregó su credencial y apoyó en las actividades, así fue como en otras casillas den diferentes distritos, la situación fue la misma, se tuvo que

A ESPERAR. Casi una hora y media tardaron para poder votar los vecinos de la colonia Reserva Territorial Campestre.