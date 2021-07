Incumple operadora en 2006

La desaparecida operadora Eurovips en ese entonces no le cumplió a decenas de agencias en México -no entregaron alrededor de 5 mil boletos para esa Copa del Mundo-.

La compra la hicieron en Viajes Palacio, pero pasaron las semanas y no les entregaban nada. La gente comenzó a reclamar y el encargado de Viajes les reveló que la operadora no entregaría nada, pero para no quedar mal, Palacio los reacomodó con una agencia de Pachuca que tenía contacto con Meza Sports.

Pudieron viajar, y aunque no entraron a los 3 partidos, se la pasaron de lujo.

"Eurovips era la agencia que defraudó a Viajes Palacio. Recuerdo que al verse abrumado el jefe nos dijo ´no tengo nada´. Negociamos y nos reacomodaron en otra agencia, y Meza Sports les vendió los paquetes. Nos dieron vuelo abierto, y nos dijeron que para el México-Irán no habría, y para el Portugal-México sí se podía, estando allá éramos como 40, y la señora solo traía como 30 boletos, siempre dejaban a 10 personas afuera. De los 3 partidos nos dieron entrada para 2 y vuelo abierto", contó el "Chato", quien pudo ver al Tri ante Angola y Portugal, y después consiguió boleto para el partido ante Argentina.

Enrique, quien siguió acudiendo a Mundiales, pero ahora comprando boletos en los sitios oficiales o agencias avaladas, señaló que eso no se ha detenido, pues otras agencias siguieron defraudando a fans en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y en Rusia 2018.