Incumple Ietam con pago a tiempo de los asistentes

Valle Hermoso, Tam.- Un nuevo conflicto surgió ayer con los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) que el Instituto Nacional Electoral (INE) envió al Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) para trabajar en el actual proceso.



Los CAE denunciaron ayer que en el contrato que el INE les hizo firmar, se notificó que para el día 20 del mes en curso, se les otorgaría una tarjeta bancaria con el primer pago de 5 mil 243 pesos ya acreditados.

Fue hasta el día 21 que se les entregó la tarjeta bancaria, pero hasta ayer a las 15:00 horas, no se les había depositado ni un solo peso, por lo que estaban dispuestos a parar las labores por incumplimiento de contrato del organismo.

"Nos dijeron que nos pagarían para el día 20, ya estamos a 22 y no nos han pagado, ahorita hablamos con la Secretaria Ejecutiva del Ietam que se identificó como Rocío; nos dijo que hoy mismo quedaría el pago, pero si no es así vamos a parar las labores del Consejo Municipal Electoral", dijo ayer uno de los CAE, quien no quiso ser identificado.