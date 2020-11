Incumple citas en INE 30% de los ciudadanos

Las autoridades del Instituto Nacional Electoral en Reynosa emitieron un llamado para que los ciudadanos atiendan las citas que programan para hacer diversos trámites a efecto de que dejen espacios para otros usuarios que sí requieran el servicio.

Adrián Donato Pérez Carrillo, vocal ejecutivo del INE distrito 02 en Reynosa, comentó que actualmente tiene un 70 por ciento de cumplimiento de citas, pero hay un 30 por ciento que no acuden y no cancelan.

"Esos espacios desafortunadamente no sabemos si la ciudadanía acudirá o no y por lo tanto están bloqueada en el sistema y no podemos atender a más ciudadanos, esta medida la seguimos conservando hasta nueva aviso", dijo.

Para ser atendidos los ciudadanos deben marcar para que les programen una cita con fecha y hora específica para evitar aglomeraciones ante a pandemia del Covid, ya que solamente se permite la persona que va hacer el trámite.

Actualmente hay dos módulos: uno en soriana Ribereña de 8:00 a 2:00 de la tarde y en Tienda del Ahorro en Jarachina de 8:00 a 8:00 de la noche.

Para las citas deben marcar al 8004362000 que es el INETEL o a través de la página de internet del INE para que les den el modulo, fecha y hora.

"Recordemos que la ciudadanía puede realizar su trámite en cualquier módulo de atención ciudadana, el único cuidado que debe tener es que ahí mismo tendrá que recoger su credencial, pero incluso una persona con otra entidad federativa puede hacer su credencial aquí teniendo el comprobante de con domicilio de la otra entidad y se le va a generar con el domicilio del otro estado", recalcó.

La expedición de la credencial de elector tarda alrededor de una semana, ya que se envían por paquetería, las que se demoran es por la cuestiones del padrón ante usurpaciones de identidad por lo que se lleva investigación de campo.