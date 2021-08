Incriminó a Cienfuegos ex Fiscal de Nayarit

Edgar Veytia, ex Fiscal General de Nayarit sentenciado a 20 años de cárcel en Estados Unidos , fue quien señaló al General Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional, como protector del narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez , "El H2". La corte federal en Brooklyn publicó ayer, íntegramente, seis declaraciones rendidas por Veytia ante fiscales y agentes de la DEA y del FBI entre marzo de 2017 --cuando fue detenido en San Diego -- y marzo de 2018.

Veytia aceptó en todas ellas su colaboración y la del ex Gobernador priista Roberto Sandoval con el jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit, a cambio de sobornos. Además, involucró con "El H2" al actual Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, y mencionó en cuatro ocasiones a Cienfuegos como protector de este narco.

El gobierno estadounidense detuvo a Cienfuegos en octubre de 2020, acusado de proteger al "H2", pero un mes después lo liberó y cerró la causa penal ante los reclamos del Gobierno de México. "H2 le dijo a Veytia que el Padrino una vez pidió al H2 detener la violencia y el tráfico de drogas por unos días, porque había elecciones y Quirino (Ordaz Coppel, actual Gobernador de Sinaloa) no estaba bien en las encuestas. Veytia cree que el Padrino es probablemente un oficial militar de alto rango", declaró Veytia el 20 y 21 de abril de 2017 en un interrogatorio en Brooklyn. "Cienfuegos fue secretario del suegro de Quirino.

El suegro de Quirino es un General que tiene buena relación con el nuevo Gobernador de Sinaloa. Cienfuegos recomendó a un nuevo General de Policía (sic) que recientemente se retiró de Chiapas", agregó. El suegro de Ordaz, quien ganó la gubernatura de Sinaloa el 5 de junio de 2016, es el General de División retirado Luis Ángel Fuentes Álvarez. Cienfuegos fue Comandante del Cuerpo de Cadetes en el Colegio Militar a mediados de la década de los 90, cuando Fuentes era el Director. "H2 mando dinero al Gobernador Ordaz antes de su captura (en febrero de 2017)", dijo Veytia el 6 de abril de 2017. "Un general de Oaxaca conectó al H2 con el Padrino. H2 nunca se reunió con el Padrino, pero alias el Sobrino facilitaba las comunicaciones con él. H2 una vez le dijo a Veytia que H9 (Daniel Silva Gárate) se reunió con el Sobrino.

Las comunicaciones del Padrino iban de el Sobrino al H9 y del H9 al H2. H9 se reunía con el Padrino en persona. H2 le dijo a Veytia que creía que el Padrino era Cienfuegos. H2 le dijo a Veytia que le mandaba dinero al Padrino", dijo Veytia en otro interrogatorio, realizado el 6 y 7 de junio de 2017. "Cienfuegos fue previamente secretario de un General cuya hija está casada actualmente con el Gobernador de Sinaloa. El Gobernador puso a un General a cargo de la cárcel en Sinaloa. Cinco presos se escaparon recientemente de esa cárcel", agregó.

El 14 de marzo de 2018, ante fiscales y agentes, Veytia afirmó: "El Almirante dijo a Veytia que los verdes (el Ejército), el Cisen y Gobernación cuidaban de el H2. El Almirante le dijo esto a Veytia dos o tres veces, tal vez más. Veytia empezó a escuchar que H2 tenía un padrino mucho antes. En noviembre de 2016, Veytia vio al H2, y H2 dijo que esa persona tenía que ser Cienfuegos. Cienfuegos declaró públicamente que Nayarit estaba en calma". El "almirante" era Marco Antonio Ortega Siu, ex jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar), con quien Veytia declaró haber colaborado en varios operativos.

"El general Duarte era el responsable de Sinaloa. Veytia cree que el contacto del H2 con el Ejercito se originó en Sinaloa hace dos o tres años. Gente del H2 fue detenida en Mazatlán y hubo un acuerdo con los militares para soltarlos. H2 y H9, los dos tenían contacto con Duarte. Veytia cree que Duarte era intermediario con una persona de mayor rango. Veytia piensa que el Padrino es, posiblemente, gente de Cienfuegos. Explica que en Nayarit sólo hay 90 policías federales, cada que pasa algo, el Ejercito viene a hacerse cargo.

Ese es el papel del Padrino", había declarado Veytia en abril de 2017. El H2 y el H9 murieron en febrero de 2017, en un supuesto enfrentamientos con la Armada, pero según Veytia, fueron detenidos previamente por los Marinos, que simularon los enfrentamientos para matarlos. Las declaraciones fueron publicadas como anexo a una moción de Veytia para revocar su declaración de culpabilidad, alegando que su ex abogado Jeffrey Lichtman, tenía un conflicto de interés por ser, al mismo tiempo, representante de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

ORDENÓ SANDOVAL ASESINAR A NARCO Roberto Sandoval, Gobernador de Nayarit de 2011 a 2017, ordenó en febrero de 2017 matar al narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez "El H2", y habría sido grabado por su Fiscal General Edgar Veytia cuando autorizó la operación. Según Veytia, Sandoval colaboró con varios cárteles del narcotráfico que se disputaron el Estado durante su mandato, autorizó reuniones de su Fiscal General con los cabecillas para evitar violencia contra civiles y tuvo al menos un encuentro personal con el capo Héctor Beltrán Leyva.

Además, el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien purga una condena de 9 años de cárcel por lavado de dinero, apoyó con dinero en efectivo la campaña electoral de Sandoval en 2011. Lo anterior y más declaró Veytia a agentes y fiscales de EU, tras su detención en marzo de 2017. Antes del operativo contra "El H2", Veytia se reunió con Sandoval y, sin que éste lo supiera, grabó la conversación con su iPhone. En esa platica, que inició a las 17:45 horas, el Gobernador autorizo matar al "H2", por haber desatado una ola de asesinatos en localidades pequeñas de Nayarit. El 14 de marzo de 2018, al declarar en Brooklyn, Veytia dio acceso a los fiscales y agentes a la grabación.

En el documento de la declaración, se asentaron varias notas sobre ella: "Sandoval dice que esta harto. Que ya tuvo suficiente. Veytia dice que no lo puede controlar. Sandoval dice si no se alinea, mátalo. Sandoval instruye a Veytia: si H2 muere, Veytia tiene que negociar con el siguiente en línea, para asegurarle que no es contra ellos. Decirle a la gente que este quieta, que no mueva las cosas.

Si lo vas a hacer, hazlo, mátalo. Y a quien sea que entre, dile que es su territorio para controlar". Las declaraciones contienen fragmentos de distintos episodios del sexenio de Sandoval, quien desde junio pasado es procesado en Nayarit por lavado de dinero, peculado y delitos electorales, y se transcriben textualmente: "Roberto Sandoval se comunicaba con Héctor Beltrán por medio de Pedro Asis (...). H2 le dijo a Veytia que Beltrán le pagaba a Sandoval en Monterrey, en dólares.

H2 dijo: mi papi se hizo cargo de tu papá". "Veytia y el secretario particular de Sandoval viajaron en avión para recoger dinero del Gobernador de Veracruz para la campaña de Sandoval. Ese Gobernador (Javier Duarte) está preso en Guatemala". "En 2013 las cosas empezaron a salirse de control, y Veytia empezó a comunicarse directamente con los narcos. A partir de 2013, los cárteles pagaban a Veytia de 1.5 a 2 millones de pesos mensuales, que Veytia debía usar para pagar a jueces y policías, en nombre de la organización del H2, a cambio de operar sin ser detenidos". "Había seis jueces en Nayarit, cada uno recibía 30 mil pesos y tenían un trato por dos años. Los jueces iban personalmente a la oficina de Veytia a recibir los pagos. El director de la Policía les pagaba a los comandantes de las zonas sur y norte del estado. Veytia nunca mantuvo registros de los pagos".

¡SOY GENTE DE CIENFUEGOS!, GRITÓ EL 'H2' ANTES DE MORIR Los narcotraficantes Juan Francisco Patrón Sánchez "El H2", y Daniel Silva Garate "El H9", líderes del cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit, fueron detenidos por la Secretaria de Marina antes de morir en supuestos enfrentamientos el 9 y 10 de febrero de 2017.

Lo anterior afirmó Edgar Veytia, ex Fiscal General de Nayarit, en declaraciones ante autoridades de Estados Unidos entre marzo de 2017 y marzo de 2018. Cuando marinos le pusieron un arma en la mano y le ordenaron correr para poder ejecutarlo, Patrón Sánchez habría gritado "soy gente de Cienfuegos!", en alusión al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo Veytia a agentes del FBI y la DEA. Según Veytia, el fue quien personalmente entregó al "H2" a los marinos, en una casa en la que habían acordado reunirse a solas, pero en la cual ya estaban posicionados cinco elementos de la Armada y un comandante en el segundo piso. Policías bajo mando de Veytia y marinos ya tenían rodeada la casa de seguridad donde aguardaban los escoltas del "H2", quien había desatado una ola de asesinatos de narcomenudistas en varias localidades en días previos. Veytia llevaba mas de tres años recibiendo sobornos del "H2" y ganándose su confianza.

"Cuando entraron a la casa de la reunión, el H2 fue detenido por los marinos que se lo llevaron al segundo piso. Veytia se quedó en el primer piso y escuchó como los marinos interrogaban y torturaban al H2. Veytia escucho al H2 llorando. El capitán Tigrillo fue el oficial de más alto rango presente durante la tortura", declaró Veytia el 6 de abril de 2017. "Los marinos interrogaron a H2 durante 45 minutos o una hora. Seguía vivo y Veytia lo vio salir de la casa, sangrando, pero caminando normalmente. Los marinos subieron al H2 a una camioneta y lo llevaron hacia la casa de seguridad donde estaban sus escoltas. Veytia cree que los marinos lo llevaron hacia allá para poder matarlo", agregó. El ex Fiscal narró que los marinos posicionaron dos camiones y un vehículo blindado cerca de la casa donde estaban los escoltas, quienes empezaron a disparar y arrojar granadas. Fue entonces cuando la Marina envió un helicóptero artillado para reforzar el operativo. "Veytia estaba a unos metros de la balacera.

Los marinos bajaron al H2 de la camioneta, le dieron una pistola y le dijeron que empezara a correr. Cuando iba corriendo, el H2 grito "soy gente de Cienfuegos!". Los marinos le dispararon de frente y lo mataron. El capitán Tigrillo fue testigo del grito de Cienfuegos. Veytia cree que H2 se refería a Salvador Cienfuegos, el Secretario de la Defensa. Veytia no presenció el asesinado, pero dos marinos le dijeron después que le habían dado un arma al H2, que dio positivo para pólvora". El entonces titular de la Semar, Vidal Soberón, presumió el operativo contra "El H2" como "muestra de la capacidad" de esa dependencia y negó uso excesivo de la fuerza. Además del H2, murieron sus siete escoltas. Al día siguiente, Veytia también entregó al "H9" a la Marina. "Varios marinos mataron al H9. El H9 era testigo de muchas cosas importantes, y era un problema para el gobierno local, porque podía reagrupar a los narcos", agrego. En la versión oficial, el H9 murió "en un enfrentamiento con elementos de la Fiscalía de Nayarit y de la Semar".