Incremento salarial es insuficiente: Coparmex

Tanto el sector empresarial y de los trabajadores, están de acuerdo en que el incremento salarial no es suficiente y reconocen que faltan un largo camino desafortunadamente, para que el salario mímino sea lo que dice la ley.

Sandra Guardiola Sáenz, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana local (Coparmex), insistió que es necesario alcanzar un acuerdo nacional por una nueva cultura salarial que permita una evolución progresiva de los sueldos, preservando la estabilidad, y estableciendo objetivos precisos de largo plazo.

"Para que México deje de contarse entre los países con los salarios más bajos de América Latina y con muchos lo más bajos de la OCDE, el reto de México no sea sólo generador de empleos, sino que los mismos sean empleos de calidad", dijo Guardiola Sáenz.

----

CONTRATOS COLECTIVOS AYUDAN

Por su parte, Edmundo García Román, secretario general de la CTM en Tamaulipas, comentó que esperan un largo tiempo, para que el salario sea lo que realmente se necesita por ley, un ingreso para que la familia prototipo tenga para vivir en económico, social, cultural y más, que a la fecha no se ha hecho.

En la medida de que se acerca el salario mínimo a los salarios que están en los salarios del contrato colectivo de trabajo, empuja a mejorarlos.

"No le alcanza a un obrero, porque desde hace mucho, hablando del salario mínimo, que no cumple con su propósito, porque no están respetando el sentir económico que tiene el salario, en el caso de los sindicatos tienen la ventaja de que tienen otros apoyos como educativa, deportiva, incrementos en aguinaldos, fondos de ahorro, todo eso que se ha ido creando en los contratos colectivos", expresó García Román.

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinó que, a partir del 1o de Diciembre de 2017, el salario mínimo pase de 80.04 pesos vigente a 88.36 pesos.