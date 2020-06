Incremento en tráfico de indocumentados

McAllen, Tx.

El Sector del Valle del Río Grande se ha convertido en centro de atención de las autoridades de la Patrulla Fronteriza a nivel nacional, debido al incremento notable en el tráfico de inmigrantes indocumentados que viajan ocultos dentro de camiones de carga, según destacaron funcionarios federales.

"El uso de tractocamiones para esta actividad criminal continúa aumentando en lugares como el Valle Imperial de California y el Valle del Río Grande, en Texas. De hecho, agentes de la Patrulla Fronteriza reportan haber frustrado múltiples intentos de contrabando de personas de manera periódica durante este 2020", destacó el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, Mark Morgan.

El funcionario, una vez mas, hizo un llamado a los inmigrantes para que no escuchen las falsas promesas de las organizaciones de contrabando de indocumentados, "a quienes no les importa su salud y seguridad", dijo Morgan. "Es un viaje peligroso y potencialmente mortal que será inútil si sobreviven. Si llegan a nuestra frontera, serán enviados de regreso a su país rápidamente y no se les permitirá permanecer en los Estados Unidos".

Morgan señaló que todos los días, la agencia a su cargo lucha contra los contrabandistas "que abusan, explotan y tratan a los inmigrantes como una mercancía para su propio beneficio, a menudo dejándolos morir. Estamos comprometidos a interrumpir estas prácticas", finalizó el funcionario.