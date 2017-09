Incrementan embarazos en adolescentes. Dan a conocer últimas estadísticas

"La educación familiar es el factor número uno, en el caso de las menores que resultan embarazadas, debido a la falta de atención, cariño, afecto y de autoestima por parte de los padres”. Beatriz Guerrero García, responsable del módulo del adolescente

Ultimasen el Municipio a través del modulo de atención del Adolescente, arrojan datos que tan solo del mes de enero a junio del presente año se han registrado 12 embarazos de menores de edad, cuyos principales factores son la falta de preparación educativa, recursos económicos, y la desintegración familiar.

Sobre el tema fue entrevistada la licenciada Beatriz Guerrero García responsable del modulo de atención del adolescente en la unidad rectora de Salud en la localidad.

Reveló que las últimas cifras del 2017 hasta el mes de junio, arrojan como resultado entre las menores embarazadas los factores, educación, económico, y la desintegración familiar.

“Entre las menores unas no estudian apenas terminaron la primaria, otras no continuaron por que sus padres no tienen dinero para costearles sus estudios, otras más por que no les interesa ya que no hay motivación pues solamente cuentan con el papa o la mama, a quienes generalmente siguen como ejemplo en cuanto a los estudios”.

Agregó que a la fecha se han atendido en el modulo un promedio a 638 adolescentes, 282 por primera vez y 638 subsecuentes es decir los que van por segunda ocasión al modulo.

“La educación familiar es el factor número uno, en el caso de las menores que resultan embarazadas, debido a la falta de atención, cariño, afecto y de autoestima por parte de los padres”, concluyó.