Incrementan muertes por ahogamiento en Nuevo León

Monterrey, México.

Los decesos por ahogamiento en el Estado se han disparado este año, pues en seis meses y medio se registraron ya 25 casos, informó Protección Civil de Nuevo León.



Miguel Ángel Perales, titular de la dependencia, señaló que la cifra es superior a los 20 casos registrados en el mismo periodo del año pasado.



El comandante indicó que los fallecimientos se han registrado en corrientes de lluvia, presas, ríos, parajes turísticos y albercas.



Apenas el fin de semana se registraron dos decesos de menores en el Arroyo Seco y un adulto en la Presa de la Boca.



Perales indicó que la mayoría se ha dado en lugares de esparcimiento, a donde las personas as acuden para mitigar el calor.



De acuerdo con cifras de la dependencia, en abril hubo seis muertes; en mayo, uno; en junio, 13; y en lo que va de julio, otras cinco.



"La mayoría (de los decesos) es descuido", indicó el funcionario, "minimizan el riesgo en el sentido de que ven el nivel muy bajo y piensan que no es peligroso y no es así, pues aunque las corrientes no se vean rápidas, hay corrientes internas que son riesgosas".



Perales reiteró medidas de seguridad a las personas como evitar ingresar a una corriente de agua o encharcamientos por más tranquila que se observe.



Así mismo, no tratar de nadar en presas, pues no son aptas para ello.



Añadió que en la temporada han intensificado campañas preventivas en conjunto con los municipios para evitar estas tragedias.