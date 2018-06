Incrementan los divorcios exprés

Tampico, Tam.- Con la nueva reforma a la ley, se han incrementado los divorcios, ahora denominados "exprés" hasta en un 50 por ciento, pues sólo es cuestión de decir que quieren divorciarse y se realiza sin que exista ninguna causal.

César Fentanes Banda, Asesor Jurídico de la Asociación "Ricardo Guerrero", dijo que esto representa un problema para las familias, pues ahora fácilmente se desintegran.

Refiere que la reforma a la ley tiene dos años y en ese lapso de tiempo ha generado que la desintegración de la familia crezca abruptamente.

"Hay mucho divorcio... Yo siempre critiqué esa ley. Ese artículo que se modificó y que ahora hace que haya divorcios incausados, es un ataque a la familia", expuso.

Precisa que anteriormente se litigaba por las causales de los divorcios necesarios en que había la obligación de probar todas las causales que eran 19 y en estricto apego a derecho.

"Ahora sólo dicen ya no lo quiero y no pasa nada, son divorcios incausados, les llaman divorcios express", expresó.

Estima que desde que se reformó la ley se ha incrementado el divorcio en un 50 por ciento.

"Las familias se desintegran y por cualquier cosa se divorcian sin dar las causales que son abandono, infidelidad, maltrato, adulterio, drogadicción, alcoholismo, "ahora con decir ya no lo quiero o ya no la quiero y es suficiente, se notifica a la otra persona y únicamente se refiere la juez no sólo a la resolución sino ver hijos y bienes, son rápidos pero son ataques a la familia", puntualizó el abogado.