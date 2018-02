Incrementan asaltos costos de productos

Cd. Victoria, Tam.- Aunque en su mayoría los productos comerciales que son trasladados vía carretera para su venta en la localidad se encuentran asegurados contra robo, la incidencia de este ilícito sí tiene un efecto inflacionario para el consumidor final aseguró el regidor José Alejandro Montoya Lozano, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo en el Cabildo local.

El representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el Cabildo victorense desveló que en el último mes se han presentado 13 asaltos a tracto camiones en distintos puntos de la entidad, principalmente en la zona conurbada de Tampico-Madero-Altamira, “la mayoría de esas mercancías traen un seguro contra esos hechos, lo que sí pasa es que año con año te van incrementando las primas del seguro y eso se ve trasladado al precio del producto final”.

“¿Quién lo termina pagando? Nosotros como ciudadanía”, Montoya Lozano señaló que los asaltos carreteros a camiones de mercancías se dan en prácticamente todas las carreteras del estado, en particular aquellas que cruzan por la capital del estado, con excepción del tramo carretero hacia San Luis Potosí en el cual en el último mes sólo se ha presentado un caso de asalto con violencia. “El principal foco rojo que tenemos en cuestión al robo de mercancía estaba en la zona conurbada de Tampico-Madero-Altamira, sin embargo gracias al Observatorio Ciudadano y los mandos de Seguridad, a las mesas que han hecho los propios ciudadanos con las autoridades se logró disminuir en una medida muy importante en ese sector”.

Aclaró que los casos de ‘rapiña’ no son contabilizados como robo de producto debido a que estos se cuentan como accidentes viales, no obstante recordó que en algunas volcaduras de tráileres se llega a dar este fenómeno por lo cual hizo un exhorto a las autoridades, “para controlar que no se dé la rapiña, que llegue con suficientes elementos y blindar la mercancía para evitar que se lleven los producto”.