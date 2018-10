Incrementan afectaciones en la piel en el invierno

La directora del centro dermatológico Reynosa, Lourdes Altamirano de Fuentes refiere que con el descenso de la temperatura se incrementa la presencia de pacientes con diversas afectaciones en piel.

La entrevistada expreso que un alto porcentaje de pacientes desconoce que algunas enfermedades típicas de la temporada invernal como rotavirus, cuadros gripales o de faringe, desencadenan en lesiones en la piel.

Indicó que cuando los pacientes se detectan exceso de resequedad, erupciones, ronchas o alguna otra alteración en la piel piensan que el problema es dermatológico, pero preciso que en la mayoría de los casos se trata de cuadros de faringe, gripal o rotavirus entre las principales afectaciones.

"La gente acude al dermatólogo por la aparición de ronchas o erupciones porque desconocen que lo que propició esa alteración es una rinofaringe o algún otro problema de ese tipo" dijo.

Altamirano de Fuentes, quien fue condecorada en el año 2006 con el premio Leading Health Professionals of the World por el Officers of the International Biographical Centre in Cambridge England, señaló que la piel se reseca más durante la temporada invernal debido a que la gente disminuye la ingesta de líquidos y no lubrica la piel.

"La piel se reseca con mayor frecuencia, porque estamos en un clima frío, por eso hay que lubricarla y usar jabones que sean cremosos además de cuidarse de los cambios de temperatura, ya que los problemas bronquiales afectan a la piel de la misma manera que lo hacen los virus y las bacterias" dijo.

Lourdes Altamirano, quien fue distinguida en el año 2011 por la LXI Legislatura de Tamaulipas con la Medalla al Mérito "Luis García de Arellano" por su labor altruista en beneficio de la población más vulnerable, refirió que entre los principales padecimientos dermatológicos que afectan a la población de Reynosa destacan las micosis superficiales y las psicodermatosis.